Gual torna a Saragossa per treure's l'espina i amb ganes de reivindicar-se

Saragossa ha estat tradicionalment una plaça complicada. No només per als rivals que quan es desplacen a La Romareda saben l'ambient que els espera, sinó també per als jugadors del mateix Saragossa. La pressió que hi ha hagut a l'entorn des de sempre s'ha transformat els darrers anys, arran dels múltiples intents fallits de l'equip de tornar a Primera Divisió, en un examen diari en cada partit pels futbolistes locals. La Romareda colla els rivals, sí, però de vegades té un nivell d'exigència tan que acaba sent contraproduent pel seu equip.

En aquest sentit, es pot dir que el davanter del Girona Marc Gual no va viure el seu millor any el curs passat a Saragossa. El badaloní, que avui podria ser titular contra el seu exequip, va rebre força crítiques per part de l'afició aragonesa la temporada passada en un any molt complicat. Gual va aterrar a Saragossa després d'unes llargues negociacions amb el Sevilla per la seva cessió. La demora a tancar-se l'operació van generar una responsabilitat extrema al barceloní i, de passada, unes expectatives molt altes entre l'afició. A l'hora de la veritat, el curs va ser un autèntic desgavell a tots els nivells. Tres entrenadors (Imanol Idiakez, Lucas Alcaraz i Víctor Fernández), una lesió muscular a l'octubre i la punteria desafinada van fer que Gual no deixés petja a l'equip. A més, sovint l'afició va agafar-lo com a diana per mostrar el seu malestar amb la dinàmica de l'equip. Van ser 29 partits i 6 gols, tres dels quals marcats al camp del Còrdova.

Ho mig deia ahir Martí, afegint Pape Diamanka, també exjugador del Saragossa, al paquet. «Estaran motivats», assegurava el tècnic. Gual defensa ara els colors del Girona i està oferint un rendiment notable en els partits que ha jugat. Amb Martí no gaudeix de tant de protagonisme però va marcar a Ponferrada i confia repetir avui. El badaloní no ha parlat públicament aquesta setmana però sap que l'esperen amb ganes a La Romareda. Això sí, s'ho agafa bé i amb ganes d'ajudar el Girona a aconseguir els tres punts.

Per la seva banda, Diamanka va jugar al Saragossa la temporada 2015-16 en què va disputar 25 partits i va marcar 3 gols. Després d'aquell any va fitxar per l'Almeria.