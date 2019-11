«En joc només hi ha els tres punts; res més»

Malgrat que tothom és conscient que avui el Girona té el seu primer test seriós contra un rival directe, i que un resultat positiu a La Romareda impulsaria encara més l'equip, Pep Lluís intenta treure ferro a la cita. «Tres punts. Res més». Això és el que hi ha en joc aquest vespre a Saragossa.



el partit



«La nostra idea és competir, malgrat ser conscients de la dificultat. El Saragossa té molt bon potencial i ho ha demostrat tota la temporada. Tenim les ganes i estem engrescats de poder guanyar. La possessió marcarà una mica el partit. Al Saragossa li agrada ser protagonista i tenir la pilota. Si som capaços de treure'ls-la i generar perill, serà important. Hi haurà moments en què haurem de saber patir i defensar».



el perill de luis suárez



«És un jugador capaç de generar-se tot sol qualsevol jugada perillosa gràcies a les seves condicions. El que hem de fer és anular tot el Saragossa. És un equip combinatiu que sempre cerca la porteria contrària a través de la pilota. L'última jornada contra el Rayo, tanmateix, van jugar d'una altra manera i els va funcionar perquè van aconseguir guanyar. Nosaltres hem de ser precisos amb la nostra identitat i la nostra manera de ser intensos».



la reacció



«Estem fent passos endavant perquè tenim les coses cada cop més clares. No ens podem aturar aquí; cal continuar millorant. Estic content del que demostren cada dia als entrenaments».



la història del rival



«El Saragossa, com altres equips, ha jugat play-off fa poc. Està fet per jugar a Primera sempre però la competició és molt igualada i ho demostra que equips tan grans com ell es passen molts anys a la categoria».



gual



«Tant ell com Pape Diamanka estaran motivats. Quan ha sortit ho ha fet bé i estem contents i orgullosos de la seva feina. Cerquem els jugadors adequats per a cada matx».



gallar



«Ha de jugar. Volem que ho faci i se senti còmode. Ens dona coses i estic content amb el seu dia a dia. Vol escoltar i aprendre. Té potencial per donar-nos més. Fins ara no ha donat tot el que volem però segur que ho farà i que serà important per al Girona».