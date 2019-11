Víctor Fernández: «El Girona és un gegant que s'ha despertat»

Una mica en la mateixa línia que Pep Lluís Martí, l'entrenador del Saragossa, Víctor Fernández, va mirar de treure transcendència al partit d'avui. El veterà tècnic no considera pas que derrotar el Girona sigui ventar un cop de puny a la taula. «Només són tres punts però sí que és important reaccionar després de l'última derrota a casa. Venim de guanyar a Vallecas i un triomf confirmaria que ens hem rearmat», deia ahir. Fernández, com la gran majoria -si no tots- de tècnics de la Lliga veu el Girona com el gran favorit a tot. «Juguem contra el gegant de la categoria, que fa unes setmanes semblava adormit i que després del canvi d'entrenador ha despertat. Està en una ratxa molt positiva i juga més efectiu, més pràctic». Més clar, l'aigua.

Fernández, que viu la seva onzena temporada al capdavant del Saragossa subratlla també un altre factor que fa ser als gironins els grans candidats a l'ascens. «És el clar favorit a ser equip de Primera. Té Stuani, el màxim golejador de Segona, un dels davanters diferencials perquè posseeix molta mobilitat, és resolutiu i té molta experiència», va assegurar l'entrenador, que va pronoticar un partit «atractiu , perquè nosaltres també tenim un davanter diferencial (Luis Suárez) i som ambiciosos».

El Saragossa ha aconseguit 5 punts dels últims 18 davant la seva gent. «És evident que, si aspirem a estar entre els primers, hem de ser més forts a casa, ser més sòlids i ambiciosos davant la nostra afició. Cal recuperar això».