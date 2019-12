Un empat que serveix per allargar la imbatibilitat

Capaç de deixar-se remuntar un 0-2 i d'oferir algunes llacunes, sobretot en defensa, el cert és que no tot van ser ombres anit a La Romareda. Ni de bon tros. A l'excel·lent actuació de Borja García i la punteria de l'incansable Cristhian Stuani se li uneix el resultat. Un 3-3 que li permet al Girona mantenir la seva inèrcia positiva. L'equip és regular i té continuïtat pel que fa als resultats. Precisament, allò que tant el va penalitzar a l'inici del campionat i que va desencadenar la destitució de Juan Carlos Unzué. Des que el club va apostar pel relleu a la banqueta que no es perd. Són ja sis les jornades sense conèixer la derrota, una bona recepta per estar a dalt i lluitar per l'ascens.

Els actuals números del Girona són prou bons. Encadena mitja dotzena de jornades sense perdre, amb un balanç de dotze punts dels últims divuit. El balanç és de tres victòries (Extremadura, Tenerife i Fuenlabrada) i també tres empats (Alcorcón, Ponferradina i Saragossa). Ratxa idèntica a la de fa ara just un any, l'última vegada que l'equip es va estar el mateix temps sense caure. Va ser la millor ratxa de resultats de l'última temporada, en aquest cas a la Primera Divisió. De la jornada 9 a la 14 es va puntuar, també amb tres empats i les mateixes victòries. La bona dinàmica es va tallar en sec al camp de l'Athletic per culpa d'un gol de penal d'Aduriz al descompte (1-0). Fa dos cursos, el de la permanència a la màxima categoria, els gironins van ser incapaços de calcar una sèrie de resultats així. Com a màxim es van acumular cinc partits sense perdre. En aquella ocasió, amb tres victòries i dues igualades. En canvi, l'any de l'ascens (16/17) sí que es van enllaçar sis jornades d'imbatibilitat. I no una vegada. Cadascuna d'elles, amb cinc triomfs i un empat.