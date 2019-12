«Els errors són part del futbol, però els hem de minimitzar»

Pep Lluís Martí va acabar donant per bo l'empat d'ahir a La Romareda, perquè segons ell qualsevol dels dos equips hauria pogut guanyar «i és un resultat just». L'entrenador no va voler assenyalar culpables per haver desaprofitat el 0-2, tot i que «cal analitzar els errors».

valoració del partit



«Ha tingut de tot. Polèmica, gols i parts per a cadascú. Ha estat un partit molt igualat amb dos equips que en cap moment han renunciat a la victòria i han dominat en diverses fases cadascun. Tant els jugadors del Girona com del Saragossa han treballat bé. És veritat que amb el 0-2 podíem haver tingut més facilitat per guanyar, però hem trobat un gran rival que no ha abaixat els braços en cap moment. Al final, l'empat és el més just, però sempre que no guanyo he perdut dos punts. Això sí, hem buscat la victòria fins al darrer moment».

errors propis



«Els errors són part del futbol. Hem de minimitzar-los. Ens passaran més vegades, però hem de mirar que ens passi poc. Estic molt orgullós de la feina i l'esforç del meu equip. Amb el 3-3 veia que volíem servir ràpid per fer el quart. Em quedo amb la sensació que hem estat ambiciosos fins a l'últim moment».



l'empat



«Tinc la sensació que hem entrat molt millor a la segona part. El 2-2 ens ha fet molt de mal, però hem tingut la capacitat de generar alguna arribada. Per la seva part, el Saragossa només ha tingut el penal i una altra jugada per fer el tercer. Després hem buscat gent de refresc d'atac per empatar. L'equip entén el missatge d'anar a buscar la victòria en tot moment. Sempre que no guanyi, considero que he perdut dos punts. L'equip ha buscat la victòria fins a l'últim moment. Som humans, però hem de minimitzar els errors, analitzar-los i corregir-los».



el rival



«Esperava aquest Saragossa. Combinatiu i que li agrada la possessió, potser no pensava que estaria tan atent en defensa. Hem fet un gran partit contra un gran rival. Hem estat ordenats, encara que ens ha fet patir i ens ha obligat a replegar-nos. És un dels equips que estarà a dalt».



el var



«Ha estat una sensació de no saber res. L'àrbitre és qui xiula i no val la pena discutir quan pren una decisió. Són circumstàncies estranyes per als dos equips. Tot el que no em pertany no em preocupa. Només m'interessa què puc fer per millorar el meu equip i guanyar».



així és la segona divisió



«No sé fins a quin punt anímicament podem perdre o guanyar. Perdre dos punts tampoc és el que buscavem, però és futbol. Segona és molt igualada i teníem un rival que també vol estar a dalt. Estem satisfets de l'esforç i sacrifici de l'equip. Els errors són humans i els rivals també juguen».