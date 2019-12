Víctor Fernández: «El Girona té tots els números d'assolir l'ascens»

El 0-2 de Borja García posava coll amunt el partit per a un Saragossa que durant els primers minuts de partit no va inquietar la porteria. No obstant això, a partir del minut trenta els locals van posar una marxa més per ocasionar oportunitats de gols i aconseguir retallar les distàncies en el marcador a través d'una errada de Juan Carlos que Luis Suárez va aprofitar. «El primer gol ha sigut fonamental. Crec que els darrers 15-20 minuts de la primera part són els minuts que hem d'agafar per intentar trobar el bon camí», apuntava l'entrenador dels aragonesos, Víctor Fernández, en roda de premsa.

Un Fernández que aplaudia l'esforç dels seus jugadors a partir del primer gol: «Crec que l'equip ha estat bé a partir de llavors. Considero que hem sigut superiors al Girona i que hem fet mèrits per guanyar el partit. Penso que l'empat és un resultat injust per a nosaltres». Fernández va ser clar i va elogiar els golejadors Luis Suárez i Javi Puado, que s'estrenava per primer cop a La Romareda. «Luis Suárez és un jugador molt important per a nosaltres. És ambiciós, determinant i molt valent. A més, ara té un gran company de viatge com és Javi Puado».

Fernández també va tenir paraules cap al Girona. «És un gran equip amb uns grans jugadors. Quan jugues contra ells disputes diferents partits en el mateix enfrontament. Poden tenir el domini de la pilota, poden jugar al contraatac o per bandes. Tenen tots els números per pujar de categoria».