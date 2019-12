Borja García va camí de millorar els seus números com a blanc-i-vermell

Els elogis se'ls sol endur Cristhian Stuani i amb raó. Els seus gols, que s'amunteguen en aquesta primera volta, són or per al Girona. Ara bé, l'home del moment, si es tenen en compte no només els números sinó també el rendiment, és Borja García. El de Villaverde llueix i ho agraeix l'equip. sigui titular, el seu hàbitat natural, o també suplent per culpa d'algun contratemps físic. Quan és a la gespa mai desentona. I més ara, que viu un excel·lent moment de forma. Per números i també pel rendiment. Les seves dues últimes actuacions ho ratifiquen, engreixant uns guarismes que continuen fent patxoca i que, al cap i a la fi, serà el que més es recordarà el dia de demà.

La trajectòria de Borja a Montilivi està marcada pels alts i baixos que ha encadenat. D'una difícil adaptació a l'explosió, passant per moments de tota mena, amb bons partits a Primera o també taques a la màxima categoria, com l'expulsió absurda de fa uns mesos al camp del Getafe en un partit clau per la permanència. Malgrat el seu cartell i la cua de pretendents que sol tenir cada estiu, va confirmar el seu amor etern al club que el va rescatar després d'estimbar-se amb un descens a Segona jugant al Còrdova l'estiu del 2015. Amb contracte en vigor amb el Girona fins el 2022 va apostar per quedar-se, tot i fer-ho en una categoria inferior a la de la seva qualitat. És dels qui més ràpid s'ha adaptat a la nova realitat, oferint molt bones actuacions. Sobretot ara, quan el seu nivell frega l'excel·lent. Contra el Fuenlabrada, i sortint des de la banqueta, va vestir-se d'assistent i seva va ser la passada per a Stuani que trencava la igualada. Dissabte, a Saragossa va marcar dos gols. I en duu quatre aquest curs i s'acosta als seus millors registres com a blanc-i-vermell: els set gols del curs 16/17, el de l'ascens. Aquell any va tancar la primera volta amb sis dianes. De moment ja n'acumula quatre, xifra a la qual només havia arribat un cop en una primera volta des que defensa l'escut del club de Montilivi.



Pla d'entrenaments

La plantilla del Girona va descansar ahir i ho tornarà a fer avui a l'espera de reincorporar-se demà a la feina. La setmana comptarà amb cinc sessions d'entrenaments, la majoria d'elles a La Vinya a excepció del dissabte, quan l'acció es traslladarà a l'estadi de Montilivi. Temps perquè Pep Lluís Martí i els seus futbolistes preparin el partit de diumenge al migdia contra el Lugo.