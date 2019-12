Sempre que l'equip s'ha posat per davant en el marcador ha acabat puntuant

Agredolç és l'empat que el Girona va salvar el dissabte de Saragossa, perquè no va guanyar un partit que dominava de manera còmoda a la primera mitja hora de joc, amb un avantatge de dos gols al marcador i sense haver passat pràcticament cap angúnia en defensa. El 3-3 final, però, té també alguna lectura positiva i segurament això és el que farà servir Pep Lluís Martí per esperonar els seus homes de cara a les properes jornades del campionat. Una d'elles és que l'equip fa un mes i mig que no perd. Són sis les jornades consecutives sense conèixer la derrota, un símptoma inequívoc que alguna cosa s'està fent bé des que la directiva va decidir pel relleu a la banqueta. L'altra, que els gironins es fan més forts i constants quan copegen primer. Per més que el duel de La Romareda s'entossudís en demostrar el contrari, aquesta inèrcia es manté. Fins ara, i a tocar de l'equador de la temporada, sempre que el Girona ha aconseguit posar-se per davant fent el primer gol, ha puntuat. Mai ha perdut.

Aquesta situació s'ha produït en nou de les divuit jornades disputades fins l'actualitat. La meitat. en aquests nou partits, ha sigut l'equip català l'encarregat de moure per primer cop el marcador. Això ha passat en sis ocasions a Montilivi i en les tres restants a domicili. Quan s'ha donat aquesta premissa, el balanç ha sigut excel·lent i sempre favorable als interessos dels blanc-i-vermells. Són vuit victòries i una sola igualada. Cap desfeta. Així s'ha guanyat al Màlaga (1-0), Rayo (3-1), Las Palmas (1-0), Deportivo (3-1), Racing (0-3), Extremadura (1-3), Tenerife (1-0) i Fuenlabrada (2-0). Resultats als quals se'ls ha de sumar l'empat a Saragossa (3-3).

En canvi, molt diferent han anat les coses quan ha sigut el rival el primer en fer gol. Quan això s'ha produït, els gironins han sigut incapaços de treure el partit endavant i mai han guanyat. Per tant, de remuntada aquesta temporada, cap ni una. S'ha perdut amb l'Albacete (1-0), Cadis (2-0), Almeria (3-1), Osca (1-0), Elx (0-2) i Oviedo (4-2). Les dues úniques reaccions, en els empats contra l'Sporting (1-1) i Ponferradina (1-1), però mai sense arribar a capgirar el marcador del tot.



Stuani, el primer

S'avanci o no a l'electrònic, el primer gol dels gironins sol dur gairebé sempre la mateixa signatura. Cristhian Stuani ho ha fet en set ocasions aquest curs, molt més que la resta. Borja García ha sigut el primer en veure porteria en algun dels partits d'aquesta Lliga en tres ocasions, per les dues de Marc Gual. Tanca aquesta peculiar classificació Àlex Granell, amb una.