Els primers brots verds del VAR

Si el Girona tanca la temporada lluitant per pujar a Primera o no serà per mèrits i demèrits del proper equip, pels encerts i errors dels futbolistes, i per les decicions que es prenguin des de la banqueta i als despatxos. No hi ha més. Els àrbitres poden influir en una acció concreta o en un partit determinat, però cada cop es fila més prim a l'hora d'analitzar les decisions dels col·legiats, sobretot ara que també a la Segona Divisió hi ha el VAR. El videoarbitratge ha entrat a la categoria amb amants i detractors, com havia passat un any enrere a Primera. L'ha patit molt més que l'ha gaudit, el Girona. No és pas el fil conductor que explica i justifica la seva actual cinquena posició, però sí que ha tret el cap en més d'un partit. En la majoria dels casos, els blanc-i-vermells no n'han sortit gaire ben parats. Fins dissabte, quan hi naixien els primers brots verds. Suficients per sumar un punt al camp del Saragossa, en un partit que semblava perdut.

Miguel Ángel Ortiz Arias, l'àrbitre, va tenir un últim quart d'hora ben mogut. Va haver de córrer cap a la banda un parell de vegades. El VAR el reclamava. El primer, per assenyalar un penal per mans de Jonás Ramalho dins l'àrea. Decisió encertada, que servia perquè Luis Suárez fes el momentani 3-2, girant del tot la truita. Un altre veredicte contrari als interessos dels gironins, com altres que han aparegut durant aquestes setmanes de competició. Començant per Albacete, amb Ocón Arráiz als comandaments. Aquell dia es va decidir anul·lar dos gols per fora de joc, un d'ells obra de Marc Gual i l'altre, de Jairo. Molts més dubtes hi havia en aquesta última acció, en la qual semblava que la jugada era legal. El VAR tampoc va assenyalar un penal bastant clar sobre Pape Diamanka. Aquell dia, el Girona encaixava la primera derrota per culpa d'un gol en pròpia d'Alcalá. Un 1-0 que hauria pogut ser del tot diferent si el vidoarbitratge hagués filat més prim.

Tampoc va ser massa benevolent a Osca. De nou, Ocón Arráiz n'era el protagonista. Perdent per la mínima i al tram final, Jonatan Soriano va batre Álvaro. Va anul·lar la jugada De la Fuente Ramos i el VAR, tot i poder comprovar que el davanter no havia comès falta al seu marcador, no va decidir canviar el seu veredicte. Una altra desfeta al sarró.

A tots dos casos se li pot unir el penal comès per Juanpe a Almeria que, a sobre, costaria la targeta vermella al central canari. López Toca va decretar que hi havia motius per assenyalar una pena màxima. Era més que dubtosa i el VAR en cap moment va acceptar que, molt probablement, el més raonable hauria sigut deixar-ho estar. Va confirmar la decisió del col·legiat. Els andalusos van fer el tercer i no hi va haver cap mena de reacció.

Abans de Saragossa, les úniques accions en què el VAR clucava l'ull al Girona havien servit per donar la raó a l'àrbitre de torn. El penal a favor contra el Las Palmas per mans o el gol anul·lat de l'Extremadura. A més, el videoarbitratge va anul·lar un gol de Ramalho a Ponferrada de manera encertada. Fins que a La Romareda, pocs minuts després de l'acció que significaria el 3-2, va actuar per beneficiar els de Pep Lluís Martí. Ortiz Arias no va veure unes mans de Guitián, en una pilota penjada a l'àrea. Uns segons de suspens, abans de marxar cap a la banda per veure l'acció repetida. Suficient per adonar-se'n que hi havia motius més que suficients per assenyalar penal. Un «regal» per als gironins, que van empatar mitjançant Stuani.



El curs passat, amb clarobscurs

Ben present va estar el VAR en uns quants partits del Girona la temporada passada a Primera. A vegades, per donar un cop de mà, com al Camp Nou quan la seva intervenció va ser clau per expulsar Lenglet a la primera meitat. O també per anul·lar els gols de Kondogbia (València) i Gerard Moreno (Vila-real). D'altres, amb un desenllaç més cru. L'exemple més clar, el dia que l'equip certificava el seu descens virtual. Contra el Llevant, en un partit que s'havia de guanyar sí o sí i que estava empatat (1-1) al minut 78, Del Cerro Grande va expulsar Coke i va assenyalar penal sobre Pere Pons. La intervenció del VAR va ser clau perquè el col·legiat desfés totes dues decisions. Tothom sap com va acabar aquell duel. I també la temporada.