Els tres propers partits a Montilivi tenen descompte

El Girona informava ahir que tots aquells socis que comprin entrades per a algun dels tres partits a Montilivi gaudiran d'un 20 per cent de descompte, el doble del que sol ser habitual. S'inclouen els duels contra el Lugo de diumenge, el del Mirandés del dia 22 i també el de l'Extremadura, previst pel 16 de gener. A més, el club destinarà un euro de cada entrada venuda del partit d'aquest diumenge a La Marató de TV3, que aquest any està dedicada a les malalties minoritàries.