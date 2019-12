La infermeria del Girona comença a buidar-se

L'arribada de Josep Lluís Martí a la banqueta del Girona ha reactivat un equip que fins aleshores navegava per la classificació sense trobar el rumb desitjat. El primer que va fer el tècnic balear quan va aterrar a Montilivi va ser, d'acord amb el vestidor, reforçar la solidesa defensiva de l'equip. La sagnia de gols encaixats i, sobretot, de derrotes estava fent perdre molta pistonada al Girona en el seu intent de ser a la part alta de la taula. L'equip va canviar el xip de seguida i la feina tàctica de Martí va començar a donar fruits amb els resultats. Les victòries contra Extremadura, Tenerife, Fuenlabrada i els empats amb el Ponferradina i el Saragossa, han dibuixat un nou Girona d'ençà del canvi a la banqueta. El balear confia allargar la bona dinàmica i la seva imbatibilitat al capdavant del Girona contra el Lugo diumenge al migdia. Un partit en què Martí recupera efectius i ja podrà disposar de Jozabed Sánchez i Sebas Coris, un cop han superat les seves lesions. De mica en mica, doncs, el balear veu com, a banda dels resultats, la salut comença a acompanyar l'equip. En aquest sentit, amb l'alta mèdica de Coris i Jozabed, només queda Jonatan Soriano (esquinç de turmell) a la infermeria blanc-i-vermella a banda de Valery Fernández, sense fitxa, que encara es recupera de la greu lesió al genoll soferta a Derby a l'estiu.

Martí ha passat de veure com fa tres jornades a Ponferrada l'allau de baixes l'obligava a completar la convocatòria amb Jofre Cherta del filial a tenir pràcticament tota la plantilla disponible per rebre el Lugo diumenge. Les darreres setmanes, el Girona ha anat recuperant efectius per a la causa. Primer Juanpe, després Ignasi Miquel i després Aday Benítez. Ahir, el club va informar que també Jozabed i Coris tenen l'alta i són a disposició del tècnic per jugar diumenge. De totes maneres, malgrat poder comptar amb aquests jugadors que han deixat enrere lesions, de moment, Martí s'estima més anar a poc a poc. El tècnic s'estima més continuar comptant amb els homes que li han donat resultats d'ençà de la seva arribada i això està fent que tant Juanpe com Miquel hagin d'esperar la seva oportunitat. El canari ha participat només en una estoneta contra el Fuenlabrada, mentre que el barceloní encara no s'ha estrenat amb el nou tècnic. Per la seva banda, Aday sí que va tenir minuts a Saragossa en el primer dia en què estava disponible després de superar un esquinç de genoll.

Veient la manera de funcionar de Martí sembla difícil que tant Jozabed com Coris puguin entrar a la llista de convocats per diumenge. Probablement tant l'un com l'altre hauran d'esperar algunes jornades més per tenir opcions i més ritme d'entrenaments. El cas de Jozabed és, si més no, estrany. El mitjapunta andalús cedit pel Celta de Vigo es va lesionar al camp del Racing a principis d'octubre. La lesió muscular a l'adductor llarg de la cama dreta tenia un termini de recuperació de tres setmanes que al final s'ha ampliat als dos mesos. Caldrà veure ara, un cop recuperat, si Jozabed entra als plans de Martí. Unzué li va trobar encaix a la banda esquerra però el balear, de moment, es decanta més per un extrem pur com Jairo. Per la seva banda, Coris ha estat un mes aturat arran d'un esquinç de genoll. El de Tossa de Mar està vivint un any complicat després de ser operat de l'esquena el mes de març passat quan jugava cedit al Nàstic. A l'estiu encara no havia fet net del tot i no va poder realitzar la pretemporada al mateix ritme que els companys. De mica en mica, però, va anar agafant el to durant els entrenaments però Unzué no el va incloure mai a cap convocatòria. La lesió al genoll, ja amb Martí a la banqueta, va suposar un altre entrebanc per al selvatà.



Pocs se n'escapen

Malgrat tenir la infermeria gairebé buida, la temporada no es pot dir que estigui sent tranquil·la pel que fa a lesions a Montilivi. L'equip n'ha patit unes quantes des que el curs va donar el tret de sortida i gairebé la meitat de la plantilla ha hagut d'aturar-se per un motiu o un altre. Ignasi Miquel va ser un dels primers de caure, encara a l'agost, arran d'una ruptura fibril·lar al quàdriceps amb afectació al menisc. Per la seva banda, Juanpe va patir una luxació a l'espatlla abans del partit contra l'Alcorcón. També a la línia defensiva Pablo Maffeo i Johan Mojica han caigut. El de Sant Joan Despí es va fer una lesió a l'adductor de la cama esquerra durant el partit contra el Las Palmas, mentre que Mojica es va fer mal contra el Tenerife al semimembranós de la cama esquerra. Mojica, que es va passar el curs passat gairebé en blanc, ja es va perdre dos partits a principi de curs (Albacete i Màlaga) perquè no estava encara al cent per cent. També Jairo s'ha perdut una bona colla de partits. L'extrem canari es va lesionar al camp del Cadis, curiosament el seu exequip, i va estar-se un mes fora de combat arran d'un esquinç de turmell. Qui també s'ha perdut algun partit per lesió aquesta temporada ha estat Cristhian Stuani. El màxim golejador del Girona no va poder participar en les dues primeres jornades de Lliga per culpa d'unes molèsties al pubis que arrossegava.