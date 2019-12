Lugo. Una ferida que el temps i la Primera han curat

Fins fa relativament poc, parlar del Lugo era sinònim perfecte de calfreds, suor freda i fantasmes, molts fantasmes. El desenllaç de l'última jornada de la temporada 2014-15 en què un gol en l'afegit del davanter del conjunt gallec Pablo Caballero a Montilivi (1-1), combinat amb el triomf de l'Sporting al camp del Betis (0-3) va frustrar l'ascens del Girona a Primera Divisió sempre estaràt present a la memòria dels aficionats blanc-i-vermells. Ara bé, aquell dolor, aquell patiment, aquella ràbia, agreujats amb la increïble remuntada del Saragossa als play-off pocs dies després i amb un altre ascens fallit el curs següent contra l'Osasuna, de mica en mica ha anat cicatrizant. La ferida ja no supura gràcies al fet que dos anys després (2016-17) finalment el Girona trobaria la recompensa i pujaria per primera vegada a Primera Divisió. Una joia immensa que va permetre durant dues temporades gaudir de la màxima categoria i competir a un bon nivell contra els millors. A més a més, de retruc, l'ascens i els anys a Primera van servir per cicatritzar la ferida del partit del Lugo, que semblava incurable.

Diumenge, quatre anys després d'aquell dia, el Girona es tornarà a enfrontar al Lugo a Montilivi. No serà el primer cop perquè els gallecs van tornar a l'estadi dues vegades més i fins i tot van endur-se'n els tres punts l'any següent a la gran garrotada (0-1). La temporada de l'ascens, els de Pablo Machín van superar els gallecs per 3-1. El temps i les vivències han curat la ferida però demà passat a la gespa de Montilivi hi haurà encara uns quants protagonistes d'aquell partit del juny del 2015.



Els supervivents

No hi serà Caballero, el botxí gironí que enguany juga al Cartagena, a Segona B. Tampoc l'autor de l'assistència des de la banda dreta, Toni Dovale, actualment a la Lliga tailandesa al Navy FC. Per contra, sí que tornaran a Montilivi jugadors que aquell dia eren al camp com els veterans Carlos Pita i Fernando Seoane, o el canari Iriome. Per part local, només Àlex Granell, Aday Benítez, Ramalho i Sebas Coris continuen a la plantilla. Els dos primers van viure el fatídic desenllaç des de la gespa mentre que el de Tossa de Mar era a la banqueta i Ramalho estava lesionat del genoll.

D'aquella plantilla del Girona que amb 82 punts es va quedar a les portes de Primera Divisió, Jaime Mata (Getafe), Pere Pons (Alabès) i David Juncà (Celta) juguen actualment a la màxima categoria. També Florian Lejeune que ho fa a la Premier amb el Newcastle. A Segona A hi continuen Cifuentes (Màlaga) i Sandaza (Alcorcón) a banda dels quatre que continuen al Girona. Per la seva banda, Pablo Íñiguez (Hèrcules), Isaac Becerra (Còrdova), Eloi Amagat i Carles Mas (Olot) i Marc Rovirola (Atlètic Balears) competeixen a Segona B com també Palatsí (Burgos). A Tercera hi són Felipe Sanchón, Cristian Gómez i Christian Alfonso, tots tres a l'Hospitalet. Per últim, Jandro Castro, David Garcia, Juanlu Hens i Gerard Bordas ja s'han retirat.