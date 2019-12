Àrea social La Penya Esquenapelats de l'Escala, nou membre del Girona

El Girona FC continua sumant penyes a la llista i membres a la família blanc-i-vermella. La darrera en unir-se al reguitzell de penyes que formen part de l'entitat gironina va ser la Penya Gironista Esquenapelats de l'Escala. En l'acte d'inauguració, dijous, i de presentació de la nova penya hi va assistir un comandament de membres del club de Montilivi encapçalat pel president de l'entitat Delfí Geli. Amb ell, també hi van acudir diversos jugadors del primer equip de la disciplina blanc-i-vermella com són el capità Àlex Granell, sempre compromès amb l'àrea social del club (fins i tot té l'honor de tenir una penya amb el seu propi nom) i Valery Fernández, precisament nascut a la localitat empordanesa.