Tres partits de confirmació

El Girona, després d'un inici de temporada molt convuls, que va culminar amb la destitució de Juan Carlos Unzué poc abans de Fires, i la posterior arribada de Martí, té l'oportunitat de confirmar la seva reacció en els tres partits que resten per acabar el 2019. Demà arriba el Lugo, divendres de la setmana que ve toca visitar el Numància, i el diumenge 22 el Mirandés serà el rival a Montilivi. Tres duels que marcaran la consolidació del projecte del nou preparador, imbatut des de la seva arribada, i que han de servir, com a mínim, per consolidar els gironins entre els sis primers, sinó els acosten als dos primers llocs.

Amb 28 punts l'equip és avui cinquè, una posició que de cap manera podrà millorar aquesta jornada perquè el Fuenlabrada va empatar ahir a Santander i atrapa, amb 32, l'Almeria i l'Osca, que encara han de jugar. En tot cas, el propòsit ha de ser mantenir la fiabilitat a Montilivi i intentar rascar alguna cosa a Los Pajaritos per acabar la primera volta i l'any amb almenys 34 o 35 punts. Aquests guarismes deixarien l'equip preparat per anar a totes a la 2a volta.