L'heroi del Girona es diu Cristhian Stuani (3-1)

Només Cristhian Stuani és capaç de trencar l'esgarrifança que suposa sentir el nom de Lugo. El conjunt gallec va ser el botxí que l'any 2015 va treure l'anhelat ascens als gironins, encara que amb el pas del temps i l'experiència de dues temporades a Primera Divisió s'han anat calmant les aigües. Ara els de Pep Lluís Martí són un equip mentalment més fort que jornada rere jornada creix com a grup per recuperar la màxima categoria. Sempre, això sí, amb els gols de l'infal·lible Stuani. L'uruguaià s'ha tornat a vestir d'heroi aquest migdia per donar el triomf amb un hat-trick contra el Lugo (3-1), que al tram final s'ha quedat amb 10 jugadors per l'expulsió de Jaume, i allargar la tònica a Montilivi, on des de l'arribada del tècnic balear només s'hi suma de tres en tres.

Ja se sap que a Martí no li agrada retocar massa l'onze titular. Per molt que tingui tots els jugadors disponibles, excepte Jonatan Soriano per lesió, acostuma a escollir sempre els mateixos i alguna cosa excepcional ha de passar com perquè algú no hi sigui. Aquest ha estat el cas de Borja García, que després de brillar a la Romareda ha passat tota setmana amb gastroenteritis i ha hagut de quedar-se a la llotja. En conseqüència, l'entrenador ha tret d'inici a Samu Sáiz per repartir joc a Stuani. Avui ha estat arribar i moldre per a l'uruguaià. L'àrbitre acabava de xiular l'inici del partit, quan el killer ha aprofitat un mal entès entre Marcelo i Ander per pispar la pilota dins l'àrea i marcar a plaer tot sol davant la porteria. També al minut 18, quan el VAR ha anul·lat el doblet del davanter per fora de joc després que aquest fes meravelles desmarcant-se amb una passada de Sáiz.

Les altres sorpreses han estat les absències d'Àlex Gallar i Johan Mojica, asseguts a la banqueta. L'extrem vallesà no acaba de trobar la tecla sobre el terreny de joc, mentre que el colombià ha sortit penalitzat de la seva actuació defensiva davant del Saragossa. El Girona és poc fiable al darrere i Eloy Jiménez ho ha transmès als seus. Jugadors com Carrillo i Tete han provat sort davant la porteria d'un Juan Carlos hàbil per refusar qualsevol perill. A punt d'arribar a la mitja hora de joc, el porter ha esquivat a córner un cacau enverinat de l'andalús que ha botat abans de la seva intervenció. Per l'altra part, Ander ha aparegut al 37 per refusar una centrada de falta de Sáiz.

El Girona ha començat la segona part validant el gol matiner de Stuani, però sense gaudir de plena tranquil·litat. Els gallecs ho han aprofitat per fer-se amb la possessió i de retruc fer retrocedir els blanc-i-vermells elevant la pressió. Semblava conforme l'equip de Montilivi, conscient que a la mínima opció que tingués l'uruguaià els donaria una empenta. Una gran jugada combinada entre Stuani i Sáiz s'ha vist frenada per Álex López, que ha tallat l'esfèrica dins la petita. A poc a poc, els de Martí han tornat a endollar la maquinària. Després que Aday col·loqués una pilota dins l'àrea i Jaume, que acabava d'entrar, la toqués amb la mà, l'àrbitre ha vist clara la pena màxima. Com no podia ser d'una altra manera, l'encarregat de xutar el penal ha estat Stuani que de Panenka ha enviat la pilota al fons de la xarxa.

Per animar la festa a Montilivi, Jaume ha vist la segona targeta groga al 73 deixant al Lugo amb 10 jugadors i el partit pràcticament sentenciat. Martí ha aprofitat per introduir canvis fent entrar Àlex Gallar i Mojica per Jairo i Aday. El Girona ja tenia el partit a la butxaca, però Stuani no estava prou satisfet. Així que al 83 ha marcat el hat-trick rebent una gran assistència de Maffeo. Poc després, ha marxat ovacionat per tot Montilivi en ser substituït per Diamanka deixant la victòria més que segellada encara que el Lugo hagi marcat un gol a l'últim sospir.



Girona: Juan Carlos, Brian Oliván, Alcalá, Ramalho, Maffeo, Gumbau, Granell, Samu Sáiz, Aday (Mojica, min. 75), Jairo (Àlex Gallar, min. 72) i Stuani (Diamanka, min. 84).

Lugo: Ander, Campabadal, Marcelo, Peybernes, Leuko, Seoane, Tete (Castellano, min. 80), Álex López (Jaume, min. 69), Herrera, Iriome i Carrillo (Barreiro, min. 67).

Gols: 1-0, Stuani (min. 1); 2-0, Stuani (min. 68); 3-0, Stuani (min. 83); 3-1, Iriome (min. 93).

Àrbitre: Varón Aceitón (comitè balear). Ha amonestat a Alcalá, Stuani (Girona); Seoane, Herrera (Lugo). Ha expulsat Jaume amb dues targetes grogues (min. 73).

VAR: Figueroa Vázquez (comitè andalús).

Incidències: Montilivi, 8.584 espectadors.