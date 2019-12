Martí: "No descobrim ara a en Cristhian. És un jugador determinant"

Montilivi continua sent un fortí des de l'arribada de Pep Lluís Martí a la banqueta. Després de guanyar al Lugo amb un hat-trick de Stuani (3-1), el tècnic balear he fet la següent valoració:

- "Ha estat un partit molt complicat. Hem tingut sort de començar amb el gol d'en Cris (Stuani) que és molt viu per aprofitar totes les ocasions. El gol anul·lat ha passat factura i ens han entrat dubtes. No obstant això, estic satisfet perquè hem manejat molts moments".

- "Juguem en una categoria on els rivals també juguen i ens fan passar mals moments. A part d'uns quants xuts fora l'àrea, el Lugo no ha tingut pràcticament ocasions. Tenim marge de millora, sobretot quan entrem en algunes pauses com a la segona part i no sabem treure la pilota".

- "No descobrim ara a en Cristhian. És un jugador determinant i per això està aquí. L'he canviat perquè té una targeta i no volia quedar-me sense ell".



Per la seva part, l'entrenador del Lugo, Eloy Jiménez, ha explicat que:

- "Ha estat un càstig excessiu pel partit que hem fet, encara que ve marcat per jugades puntuals que són el gol de l'inici, el penal i l'expulsió. L'equip ha fet un bon partit, sent capaç de sotmetre el Girona per gaudir de les nostres ocasions".

- "Stuani és un jugador que marca diferències. Si ja ha destacat a Primera Divisió, com no ho farà a Segona. La plantilla del Girona té molt talent i està feta per ascendir".

- "Estic molt orgullós de l'actitud dels meus jugadors perquè han sabut jugar, treure la pilota al Girona i tenir la possessió. Ho hem intentat, fins i tot dominant a vegades".