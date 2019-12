Montilivi ha de ser inexpugnable si es vol aspirar a l'ascens

Errors garrafals com els de l'última jornada a la Romareda deixen en evidència que el Girona encara ha de madurar en aspectes que són, sobretot, defensius. El doblet de Borja García al Saragossa se'n va anar en orris a la segona part amb un empat agònic després d'encaixar tres gols, una xifra que no preocupa a Pep Lluís Martí sempre que el seu equip sigui capaç de marcar-ne, com a mínim, un més que el rival. Veure porteria és una de les tasques més difícils, però tenir homes com el mitjapunta madrileny o Cristhian Stuani –màxim golejador de Segona amb 13 dianes– ho fa tot més amè. Els blanc-i-vermells han sumat 11 dels últims 15 possibles, un balanç positiu per a una plantilla plena de potencial que per fi aplana el camí cap a l'ascens situant-se en zona de play-off.

El tècnic balear ha portat la imbatibilitat a l'equip, aconseguint fent-lo intractable a Montilivi, on des de la seva arribada només ha fet que col·leccionar victòries. L'afició torna a somriure a casa i espera tornar-ho a fer aquest migdia coincidint amb la visita d'un rival que la temporada 2014-15 va deixar tristesa, ràbia i frustració a la ciutat: el Lugo. Aquell mes de juny de 2015 sempre serà recordat pel dia que el conjunt gallec va impedir l'ascens del Girona a Primera Divisió. Han passat quatre anys del tràgic desenllaç i des de llavors els gironins han pogut desfer-se dels fantasmes fent realitat el somni de competir a la màxima categoria del futbol espanyol, però no deixarà de ser un duel especial. Sobretot per aquells futbolistes d'ambdós conjunts que encara continuen defensant-ne els colors.

Martí no va voler donar pistes sobre l'onze inicial, però si segueix donant confiança als habituals és molt probable que Àlex Granell i Ramalho pateixin el Lugo un altre cop des de l'onze titular, i qui sap si també Aday. Coris i Jozabed disposen de l'alta mèdica però és poc probable que Martí els citi. Encara que l'entrenador ahir no va voler referir-se a ningú perquè considera que «tots els jugadors són importants», i vistes les clamoroses errades defensives a Saragossa, potser ha arribat l'hora d'Ignasi Miquel. De fet, l'entrenador té on triar perquè també està a punt Juanpe Ramírez, que fa tres jornades que seu a la banqueta i només va gaudir dels últims 10 minuts del partit contra el Fuenlabrada (2-0). El central canari no va coincidir amb l'estrena de Martí al capdavant del Girona per una luxació a l'espatlla i des de llavors li ha costat recuperar el protagonisme, tot i que la parella de centrals que formen Alcalá i Ramalho s'ha vist qüestionada sovint per errors propis.

A falta de tres enfrontaments per acabar l'any 2019, el Girona se centrarà a mantenir a ratlla un rival temible com a visitant. A domicili, el Lugo ha sumat cinc empats, una victòria i dues derrotes, l'última davant del líder Cadis (2-1). Aquests resultats no són casualitat i es basen principalment en la facilitat que tenen els d'Eloy Jiménez per adaptar-se a diferents sistemes de joc i mantenir-se sòlids en defensa. El tècnic, conegut per condemnar els gironins a Tercera Divisió l'any 1995 quan era futbolista, sorprèn a cada jornada amb variacions al seu dibuix, ja que tant pot utilitzar una defensa de quatre com de cinc, donant sempre preferència a la pilota. Martí n'és ben conscient i intentarà debilitar-los impedint que gaudeixin de la possessió.

Encara que el conjunt gallec té 21 punts amb només 3 de marge respecte al descens, destaca per frenar els equips més forts de la categoria com l'Almeria, l'Osca o el Fuenlabrada. Jiménez va avisar que a Montilivi arriscaria més en atac aprofitant la fragil·litat defensiva dels blanc-i-vermells. Arran de les nombroses baixes que pateix la plantilla del Lugo, entre les quals el gironí Gerard Valentín, el tècnic ha cridat al jove del filial Óscar Castellano Chiqui i recupera Borja Domínguez. Sí que seran a l'estadi dos exjugadors amb passat força recent al Girona: el davanter Cristian Herrera, i el defensa Marcelo Djalo.