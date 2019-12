Pep Lluís Martí: «Cada cop som més a prop de l'equip que imagino»

Sense canviar el discurs del primer dia, però conscient que després de sis jornades com a màxim responsable tècnic del Girona la situació que es viu al club és una altra. Pep Lluís Martí està fart que es continuï parlant del canvi d'entrenador perquè «ja és aigua passada» i, encara que ha apropat l'equip a la part alta de la taula sense perdre cap partit, defuig de respondre qualsevol qüestió que no estigui relacionada amb el present. «No puc dir una altra cosa que no sigui 'només penso en el Lugo'. Hi ha tantes coses a fer durant la setmana per preparar un partit que mai penso més enllà», s'excusava amb un to rialler als periodistes durant la conferència de premsa prèvia al duel «especial» d'aquest migdia contra els gallecs.



preparació per al partit



«Hem treballat amb ganes i motivació per tornar a retrobar-nos amb la victòria. Quan un no guanya, com va passar-nos davant del Saragossa (3-3), sempre vol la revenja el més aviat possible. Em quedo amb les ganes i la predisposició per aconseguir l'empat ràpid, fins i tot buscar el quart gol. No vull que l'equip renunciï mai a la victòria, ho estem inculcant i els jugadors cada vegada ho tenen més clar. Contra el Lugo serà un partit amb dificultats, però l'afrontem amb la confiança que ens trobem bé i podem fer les coses com déu mana per aconseguir de nou els tres punts».



girona-lugo



«És un partit especial tant pels jugadors com per l'afició perquè aquell dia del 2015 sempre serà recordat per no haver aconseguit l'ascens, que estava molt a prop. Farà molta il·lusió sumar els tres punts, que és el més important pel present i per estar a dalt de la classificació però pensant també en el partit de la temporada 2014-15 que no deixa de ser secundari».



rival



«El Lugo ha canviat molts cops de sistema, ja que tant pot jugar amb 5 defenses o 3 centrals i 2 carrilers; també amb línia de 4... A domicili s'ha fet fort perquè no li creen moltes ocasions. Està acostumat a tenir la pilota i intenta fer mal a través de la possessió, però pateix quan no la té. Hem de tenir les coses clares durant els 95 minuts, sabent patir i ser superiors al rival amb un gol més que ell».



convocatòria



«Tant Jozabed com Coris, de la mateixa manera que la resta de jugadors poden reaparèixer. Tots estan disponibles i poden participar perquè formen part de la plantilla. Treballen bé, encara que al final n'hagi d'escollir 18 per a la convocatòria. A més a més, sempre hi ha futbolistes que arrosseguen alguna molèstia durant els entrenaments però no semblen importants i per això la seva disponibilitat es valorarà al darrer moment. Jonatan Soriano, amb un esquinç de turmell, no ha pogut entrenar».

onze titular



«Tots els futbolistes són importants i poden participar. No es notarà la diferència si juga un o ho fa un altre, però es determina la seva titularitat en funció del rival. Hi ha jugadors per a cada circumstància. Sempre intentem posar els onze que considerem millors per afrontar cada encontre, deixant-ne alguns a la banqueta capaços de revolucionar el partit en cas que sigui necessari».



stuani i borja garcía



«Tota la plantilla ha de sumar, també els que han quedat fora la convocatòria. Entre els jugadors, l'afició, els entrenadors i el club farem més fàcil el camí per aconseguir les victòries. Cal aprofitar els bons moments de jugadors com Stuani i Borja García, som conscients que són molt importants, encara que també necessitem els gols de la resta. La pilota ha de passar per jugadors que tenen desequilibri com Borja perquè té la necessitat d'oferir-se per progressar».



fortalesa a montilivi



«Guanyar fa fort a qualsevol equip, tant a fora com a casa. Està clar que hem d'aconseguir encarrilar moltes victòries a Montilivi perquè tindrem més a prop l'objectiu. Hem de centrar-nos en sumar de tres en tres sigui on sigui. No em centro en dinàmiques perquè és passat, però estem a prop del que volem. Sobretot, en l'equilibri del conjunt».