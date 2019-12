El regal de Nadal de Stuani: "Em quedo aquí, vull ajudar l'equip a pujar"

Cristhian Stuani és el gran protagonista del partit d'avui del Girona. Ha fet tres gols i haurien pogut ser quatre si el VAR no n'hi hagues anul.lat un altre per fora de joc a la primera part. Ja suma 16 dianes i lidera amb molta comoditat el rànquing de golejadors de Segona. Aquest curs també va fer un hat-trick contra el Rayo. Avui ha fet l'1-0 al minut 2 aprofitant una indecisió entre Marcelo i el porter del Lugo, i a la segona part ha sentenciat amb un penal a l'estil Panenka i el tercer rematant dins l'area un servei de Maffeo.

Els aficionats blanc-i-vermells poden respirar tranquils perquè l'uruguaià no es mourà al mercat d'hivern. Així mateix ho ha confirmat a la zona mixta de l'estadi, quan se li ha preguntat pel seu futur a curt termini. "Segur que em quedo aquí, no em penso moure. M'he quedat per intentar ajudar l'equip a pujar a Primera". A més, ha negat que l'Espanyol pugui ser un possible destí al gener davant els rumors que l'han situat com a possible destí: "Si s'han interessat o no per a mi m'ho guardo. Que tothom estigui tranquil, estic molt content i feliç al Girona. A l'estiu vaig prendre una decisió i no tindria sentit que marxés".