La victòria és obligada per evitar que l'Almeria s'escapi al segon lloc

El Girona està obligat a guanyar el Lugo per evitar que l'Almería, que ahir va tombar el Mirandés (3-1) remuntant un 0-1 advers tot i jugar amb 10 des del minut 19, s'escapi a la segona posició. Ara els andalusos tenen 35 punts, per 28 que tenen els de Pep Lluís Martí. El triomf és vital per continuar a quatre de l'equip entrenat per Guti i consolidar la posició entre els sis primers classificats. A més, permetria aprofitar les ensopegades de l'Osca, que va perdre a casa amb el Rayo (0-2) i el Fuenlabrada (que divendres empatava a Santander, 2-2), per situar-se a només un punt d'aquests dos equips, tercer i quart a la classificació.

A falta de tres jornades per acabar la primera volta (i l'any 2019) el Girona té tres partits per davant, dos a casa, amb el Lugo avui i el Mirandés el dia 22, i un a fora, divendres que ve a Sòria. Els gironins aspiren a allargar la seva ratxa d'imbatibilitat des de la destitució de Juan Carlos Unzué. De moment ja s'han consolidat en posicions de play-off, però encara l'ascens directe queda un pèl lluny i no es pot badar perquè els rivals es podrien escapar.