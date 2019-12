Tot just s'acabava de vèncer al Lugo amb un hat-trick del «determinant» Cristhian Stuani, que Pep Lluís Martí ja tenia la mirada posada en aquest divendres a Sòria. En línies generals, el tècnic estava «satisfet amb la feina de l'equip» i amb això ja n'hi havia prou perquè el més important és «creure en el partit» mentre s'està jugant i «pensar en el pròxim» aprenent dels errors.

El Girona està a prop de l'equip que imagina el balear, però «encara té marge de millora». I és que els blanc-i-vermells no poden permetre's el luxe de desconnectar durant el transcurs del partit perquè després donen ales al rival. Ahir era el Lugo qui aconseguia fer recular els de Martí pressionant-los amb la pilota, mentre que l'altre dia va ser el Saragossa. Contra els gallecs, però, els gironins van comptar amb un xic més de sort i gràcies al segon gol de l'uruguaià, que va transformar un penal a l'estil Panenka, van tornar a endollar-se per no deixar treva als d'Eloy Jiménez. L'expulsió de Jaume al minut 73 ja va ser el súmmum per amentizar la festa amb el tercer de Stuani.



la dificultat de segona



«Competim en una categoria on els rivals també juguen i fan passar-nos mals moments. A part d'uns quants xuts des de fora l'àrea, el Lugo no ha tingut gaires ocasions. Hem sabut manejar-lo en molts moments i, en línies generals, hem fet una bona feina. Estic molt satisfet perquè era un partit complicat i hem gaudit de moltes transicions que per mi són fonamentals».



el marge de millora



«Ens ha anat bé començar amb el gol d'en Cristhian (Stuani). És tan espavilat i viu que sap aprofitar totes les ocasions que se li planten al davant, però el segon gol que li han anul·lat per fora de joc ens ha passat factura i a partir d'aleshores ens han entrat dubtes. Encara tenim marge de millora, sobretot en les pauses que ens prenem durant el partit, com en la segona part, perquè hem tingut dificultats a l'hora de treure la pilota al Lugo. Hem de ser més agressius quan el rival ens sotmet».



«hat-trick» de stuani



«No descobrim ara en Cristhian. És un jugador determinant i per això està al Girona. Ell mateix s'autoexigeix marcar gols per ajudar l'equip i també altres funcions com aguantar pilotes a l'esquena o pressionar. És molt complet. A la segona part l'he canviat per Diamanka perquè tenia una targeta groga i no volia quedar-me sense ell».



titularitat de samu sáiz



«En Samu és un d'aquests jugadors especials que tenim a l'equip com en Borja (García) i estic segur que ens donarà tot el talent que té. Tot depèn del moment i les coses no sempre surten com un espera. A vegades comptes amb l'encert, d'altres no. Estic content amb la feina defensiva i ofensiva que ha fet contra el Lugo. A mesura que tingui minuts, agafarà més ritme i també podrà aportar-nos més».



la convocatòria



«M'encantaria posar tots els jugadors a la convocatòria, però és la meva feina fer-ne la tria. Quan els jugadors que entren competeixen i ho fan bé, el míster considera que cal seguir la mateixa línia. Tot depèn de les cirscumstàncies i cada rival, ja anirem fent canvis perquè tots gaudeixin de la seva oportunitat. No obstant això, estic molt tranquil perquè sé que quan toqui jugar als que ara han quedat fora, que ho faran, estaran en perfectes condicions per fer-ho bé. És més, ho faran bé i a partir d'aquell moment podran tenir continuïtat als partits».



set partits sense perdre



«Crec que cada rival pensa en el contrari i potser creuen que som un equip fort, però hem de pensar en nosaltres mateixos. Ara per ara, tenim clars els punts que tenim (31) i hem de centrar-nos en els nostres resultats per buscar els tres punts a cada partit. No crec en la velocitat de creuer per aconseguir l'objectiu, sinó en el partit a partit. Des d'avui, la nostra feina és pensar a guanyar el Numància. Qualsevol equip s'ha de respectar, de la mateixa manera que ho fem nosaltres amb els nostres rivals».