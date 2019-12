Pep Lluís Martí fa un mes i mig que està al capdavant de l'equip. Vaja, sis jornades. Abans-d'ahir, en la prèvia del partit, preguntat per si creu que aquest Girona ja s'assembla molt al que ell volia va respondre que sempre hi ha coses a millorar, però que sí el reconeix com el conjunt que ell s'imaginava fa unes setmanes quan va arribar.

Ahir, després del 3-1 contra el Lugo -que ja veuran que molts recordaran com un 3-0-, el tècnic responia el mateix a la mateixa pregunta. L'equip avança bé, però mai es pot parar, sempre es pot millorar. Tot cert.

I no hi ha dubte que és així, perquè en sis jornades amb ell a la banqueta s'han sumat quatre victòries i dos empats. I si no hagués sigut per la segona part de Saragossa, ara parlaríem d'un equip de molt altes prestacions. Com les demostrades ahir, en moltes fases del partit.

Aquest és un conjunt que es reconeix sobradament en el seu joc. Seguretat a la porteria i a la defensa, excepció feta de la segona part de la Romareda. Un equip que troba el gol fàcil, 13 gols en sis partits; amb un doble pivot, el mateix que hi havia a l'inici de Lliga, però que ara rutlla fi. I Stuani a banda -això és un capítol a part-, un equip sobretot fiable.

No perdem de vista que dels sis partits amb Martí a la banqueta, l'equip ha deixat la porteria a zero o ha encaixat un sol gol en cinc ocasions i que tres vegades n'ha marcat tres: Extremadura, Saragossa i Lugo.

Els números, per tant, avalen la trajectòria i l'actual classificació dels gironins, ja afiançats en les places de promoció i buscant la relliscada dels capdavanters per assaltar les posicions de més privilegi.

I tot això amb un equip que comencem a saber de memòria, però a qui el tècnic sacseja amb canvis com els d'ahir: Brian Oliván pel mundialista Mojica i Aday per l'intocable Gallar. Amb un Jairo que és peça bàsica, un doble pivot que com ha quedat dit ha passat de discutit a indiscutible i una parella de centrals per la qual ningú hauria apostat fa dos mesos. Ah, i ahir superant la baixa obligada de Borja. Això sí, amb Stuani fent de Stuani. 16 gols en 15 partits.

56 gols en dues lligues i mitja i la certesa que quedaran petits els 21 i 19 gols aconseguits en els dos campionats precedents. Per això no ens hem d'estranyar de la bogeria col·lectiva que encén Montilivi cada vegada que marca l'uruguashhhhhho.