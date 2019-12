Stuani, cent per cent compromès: «Em quedo aquí, no em mouré»

Cristhian Stuani és un futbolista extraordinari, un davanter letal i també un jugador compromès. Ho dona tot per l'escut que defensa. Sigui a Primera o la Segona Divisió. És un home de paraula. A l'estiu i després del descens, amb una clàusula llaminera, li plovien les ofertes per canviar d'aires. Els números, excel·lents en dos anys a Girona, el situaven de nou a l'aparador. Molts haurien fet les maletes, seduïts per les xifres. Ell va prendre una decisió: renovar i quedar-se, encara que fos a la categoria d'argent. Aplaudeix Montilivi la seva decisió i en surt beneficiat el col·lectiu. És Stuani el pitxitxi de la Lliga i amb els tres gols d'ahir contra el Lugo, servia una nova victòria en safata. El cabàs de gols que acumula aquest curs feien témer una possible sortida al mercat d'hivern. Una hipòtesi alimentada pels rumors, cada cop més insistents. Per silenciar-los, qui millor que el mateix futbolista. A la zona mixta de l'estadi, poca estona després de sentir l'estima de l'afició, Stuani jurava fidelitat al Girona. «Em quedo aquí, n'estic segur. No em mouré. M'he quedat per intentar pujar l'equip a la Primera Divisió. Tothom pot estar tranquil. Estic content i em sento feliç aquí. Vaig prendre una decisió a l'estiu i ara no tindria cap sentit que marxés».

Per tant, carpeta tancada. No s'espera cap gir de guió, ni un moviment al gener. Com a mínim completarà aquesta temporada, acabi com acabi la cosa. A finals del passat agost va ampliar el vincle que l'uneix amb el club fins al 30 de juny del 2023. Una clara mostra de compromís. Fins llavors, s'havia perdut les dues primeres jornades de Lliga, cosa que alimentava la possibilitat d'un adeu que mai es va produir. Ja al camp, la resposta ha sigut demolidora. Ha jugat 15 partits de la present temporada i ha fet 16 gols. Ahir en van ser quatre; un d'ells anul·lat pel VAR. «Estic molt content, això no ho puc negar. Però tinc molta fam i vull seguir aconseguint coses, que l'equip guanyi partits i si he de fer tots els gols que sigui possible, ho faré. Estic aquí per donar el millor de mi i que el col·lectiu en surti beneficiat».

Entre cella i cella té els 22 gols que va fer fa una dècada amb l'Albacete, el seu sostre personal. Però un altre repte li balla més pel cap. «El gran repte és l'ascens, sense cap mena de dubte. Hem fet un pas més. Era important guanyar perquè alguns rivals de la part alta havien ensopegat. Hi ha coses que s'han fet bé, tot i que encara n'hi ha d'altres que podem millorar. Ara és important que els adversaris ens tinguin respecte i ens mirin d'una altra manera. Hem d'assumir el rol d'equip candidat a pujar».

El camí, de moment, és l'encertat. Ha trobat el rumb el Girona i bona part de la culpa la té Stuani. Ha fet 16 dels 28 gols que acumula l'equip. La resta se'ls reparteixen entre Borja García (4), Gual (4), Granell (2), Gumbau (1) i Jonatan Soriano (1). L'uruguaià continua batent tots els seus rècords. Mai havia fet 16 dianes en una volta del campionat des que és professional i és el segon hat-trick en un mateix curs, cosa que tampoc havia aconseguit. De moment ja ha marcat a 11 equips diferents, la meitat dels que hi ha a la competició. N'ha fet tres a Lugo i Rayo, dos al Fuenlabrada. També ha vist porteria davant el Saragossa, Tenerife, Extremadura, Oviedo, Racing, Deportivo, Las Palmas i Màlaga.