Stuani queda absolt en el cas del Llevant-Saragossa

Cristhian Stuani i els altres 35 futbolistes que militaven a les plantilles del Llevant i del Saragossa, que van ser jutjats a València per un pressumpte cas de compra/venda de partits la temporada 2010/11, han estat absolts. D'aquesta manera el jutge absol aquests esportistes d'un delicte de corrupció esportiva, descartant que aquell duel, que van guanyar els aragonesos per 1-2, i que els va donar la permanència a Primera, no estava arreglat.

El titular del penal 7 de València sí que troba motius suficients per a la condemna de dos directius del Saragossa per un delicte de falsedat documental. Són l'expresident Agapito Iglesias i el directiu Javier Porquera. Han estat condemnats a un any i tres mesos. La Fiscalia havia demanat presó pels futbolistes acusats del tripijoc, que també tenien risc de ser inhabilitats per la pràctica esportiva professional. Amb l'absolució Stuani i el Girona poden respirar tranquils. El golejador, seguirà competint amb tota tranquil·litat amb l'esperança de poder guiar de nou l'equip de Montilivi a Primera.