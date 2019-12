El Girona s'entrena sense Aday, que es torna a lesionar

La plantilla del Girona ha celebrat aquest matí el segon entrenament de la setmana per preparar el partit de divendres al camp del Numància. Pep Lluís Martí ha treballat amb tots els seus efectius disponibles, entre els quals no hi era Aday Benítez. El futbolista, que tot just reapareixia fa poques setmanes d'una lesió al genoll, pateix ara un problema al múscul semitendinós de la seva cama esquerra.

El club ha explicat que Aday s'estarà uns quinze dies de baixa, pel que no podrà jugar més aquest 2019. Es perdrà el duel de divendres a Sòria i també el de la setmana vinent a casa amb el Mirandés.

Qui sí s'ha exercitat sense cap problema és Borja García. El de Villaverde es va perdre el duel amb el Lugo de diumenge passat per culpa d'una gastroenteritis, però està totalment recuperat i podrà entrar a la propera convocatòria.