A la venda les entrades per al Numància-Girona

El Girona va posar ahir a primera hora del matí a la venda les entrades per al partit d'aquest divendres al camp del Numància en el que serà l'últim desplaçament del primer equip abans de les vacances de Nadal. La venda es tancarà demà a les 12 del migdia i està disponible per a tots els públics, tant a la botiga de l'estadi de Montilivi com també per internet. Com a màxim es poden reservar quatre entrades per persona i es podran recollir a la botiga fins al proper divendres a la una de la tarda. Cada entrada té un preu de 25 euros, mentre que baixa fins als 12 euros si és per a menors de 14 anys. La mainada que tingui menys de cinc anys podrà entrar de franc a Los Pajaritos. A diferència d'altres temporades, aquest cop el club no posa cap bus a disposició dels socis i aficionats per viatjar fins a Sòria. Cosa que si va fer fa dues setmanes, quan l'equip va jugar a La Romareda, camp del Saragossa.