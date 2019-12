Stuani i la resta de jugadors queden absolts en el judici del Llevant-Saragossa

El cap de setmana ha estat rodó per a Cristhian Stuani i per al Girona. Si diumenge al migdia, l'uruguaià s'exhibia altre cop a l'estadi amb un trio de gols (3-1) ahir al matí, les bones notícies van arribar des de València, on el jutge va dictar la seva absolució del cas de pressumpte tripijoc del partit Llevant-Saragossa del 2011. D'aquesta manera, Stuani, i la resta de jugadors i exjugadors implicats, veu com la petició d'entre 2 i 4 anys de presó queda en un no-res. Alliberat de la llosa del judici que l'ha acompanyat en aquests primers mesos de temporada i que, fins i tot, li ha fet perdre's un parell de convocatòries amb la seva selecció Stuani es podrà centrar, per fi, només en jugar.

El jutge ha absolt els 36 jugadors acusats d'un delicte de corrupció esportiva per un suposat tripijoc del partit Llevant-Saragossa en l'última jornada del curs 2010-2011, per considerar que no està provat que un transvasament d'1,7 milions d'euros del Saragossa estigués destinat als jugadors. La sentència del Jutjat Penal número 7 de València sí que condemna a un any i tres mesos de presó dos exdirectius del club aragonès per falsedat documental vinculada al moviment d'aquesta partida d'1,7 milions. Es tracta de l'expresident del Saragossa Agapito Iglesias, així com l'exdirector financer del club aragonès Javier Porquera, per alterar les nòmines dels jugadors per ocultar el destí d'aquests 1,7 milions, que van treure de l'entitat davant la seva imminent entrada en concurs de creditors.

El jutge assenyala que no pot donar-se per provat que el destí d'aquests diners fossin els jugadors del Llevant. Per tant, la decisió de la primera macrocausa per un delicte d'aquestes característiques a Espanya rebutja que el partit estigués arreglat i que els jugadors del Llevant percebessin una quantitat pròxima als 1,7 milions per deixar-se guanyar. D'aquesta manera, els 36 exfutbolistes de Saragossa i Llevant, entre els quals es troben alguns encara en actiu com, a banda de Stuani, Ander Herrera, Iborra, i Gabi , així com l'actual entrenador del Leganés, Javier Aguirre, han quedat absolts d'un delicte que els podia haver portat, a més, la seva inhabilitació esportiva.

La sentència admet que els moviments de compte dels jugadors del Llevant són un indici que permet sostenir l'acusació, però entén que no resulten «suficients» per ser prova del frau esportiu. Explica que les tesis de les acusacions s'avalen en el testimoni del denunciant, l'actual president de la Lliga, Javier Tebas, l'informe estadístic d'aquesta entitat sobre el partit i l'informe de l'Agència Tributària, que apuntava a un descens de les extraccions de diners en efectiu i de pagament amb targeta dels jugadors del Llevant. D'aquesta manera, assumeix que l'element central és el dels informes de l'Agència, dels quals admet que «constitueixen un indici incriminatori vàlid del possible tripijoc del partit, ja que revelen canvis del patró de despesa i consum de la major part dels jugadors del Llevant acusats en aquesta causa». La sentència admet que per justificar-los «s'haurien ofert, en molts casos, explicacions insuficients o no justificades i que, valorades de forma integral, revelen canvis de comportament generalitzats i anàlegs que resulten compatibles amb la recepció de diners en efectiu en dates pròximes a la disputa del partit contra el Saragossa, que és la tesi que mantenen les acusacions».

Després de conèixer la sentència, la Lliga va manifestar en un comunicat «el més profund respecte amb les resolucions dels Tribunals de Justícia» i anuncia que continuarà lluitant «contra qualsevol possible adulteració de la competició».