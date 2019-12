Aday es lesiona de nou i diu adeu al 2019

El 2019 ha sigut un any difícil per Aday Benítez. Només ha pogut jugar catorze partits i sap que no podrà vestir-se de curt divendres al camp del Numància ni tampoc la setmana vinent per rebre el Mirandés a Montilivi. El vallesà ha sigut novament castigat per les lesions. Aquesta vegada, per un problema al múscul semitendinós de la cama esquerra que el deixarà uns quinze dies de baixa, com informava ahir a la tarda el club a les xarxes socials. Punt i final a l'any futbolístic per un futbolista que espera que el 2020 sigui més prolífic en l'àmbit individual i col·lectiu.

El mes de novembre de l'any passat va ser intervingut d'una lesió al còndil femoral extern del genoll dret i es va passar uns quants mesos sense poder jugar. Va reaparèixer al maig, al camp de l'Alabès i en l'última jornada, just el dia que l'equip certificava de manera matemàtica la pèrdua de la categoria. Malgrat el daltabaix, Aday va decidir quedar-se al Girona, conscient que s'hauria de cuidar cada dia al cent per cent. Va començar la temporada a un ritme molt alt i va participar en onze de les tretze primeres jornades del campionat.

Fins que es va tornar a fer mal. De nou, a finals d'octubre. Aquesta vegada patia un esquinç del lligament lateral extern del seu genoll dret. No se li posava cap data de retorn, tot i que finalment es va perdre només quatre partits. Va reaparèixer al camp del Saragossa i diumenge passat va ser titular contra el Lugo, per ser substituït a un quart d'hora del final per Johan Mojica. Ara li tocarà descansar de nou. Té afectat el múscul semitendinós de la cama esquerra i es perdrà els dos propers partits, a l'espera d'estar recuperat per la primera jornada un cop acabades les vacances: el dia 5 al camp del Rayo. Aday s'uneix així a Jonatan Soriano, l'altre futbolista de la plantilla que ara mateix està a la infermeria. Fa dues setmanes va patir un esquinç de turmell en un entrenament i no se l'espera també fins al 2020.