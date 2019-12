Samu Sáiz «Estic d'acord amb els que diuen que he de millorar el rendiment»

Considerat com un dels fitxatges estrella d'aquest passat estiu, Samu Sáiz ha jugat 14 de les 19 jornades de Lliga però en només sis ocasions ha sigut titular. En declaracions facilitades pel Girona, el migcampista feia un xic d'autocrítica. «Estic d'acord amb moltes de les coses que llegeixo i que diuen que el meu rendiment ha de ser millor. M'estic aclimatant a la Segona Divisió i no és fàcil». Això sí, admetia que tant l'equip com els jugadors estan «preparats» per «pujar com sigui», sobretot després de l'arribada del nou cos tècnic liderat per Pep Lluís Martí. «Va venir amb molta força i energia. Ens hem posat en la dinàmica que requereix la categoria. Treballem molt bé i hem d'intentar mantenir aquesta dinàmica».