El Girona va cobrar 48 milions d'euros en drets televisius

La primera, i de moment, única temporada del Girona a Primera Divisió va deixar 48,6 milions d'euros a Montilivi en concepte de drets de televisió segons la relació que ha fet pública aquest matí LaLiga en la qual destaquen els 166,5 milions que va cobrar el Barça i els 155,3 que li varen pertocar al Madrid. Per la part de baix, quatre equips varen tenir menys ingressos que el Girona però, amb l'excepció de l'Osca i els seus 44,2 milions, els altres tres es varen quedar molt a prop dels 48,6 del Girona: Valladolid i Leganés, els dos amb 47,6, i Rayo Vallecano amb 47,4.



De cara a aquesta temporada, un altre cop a Segona Divisió, la rebaixa del Girona serà substancial i com a exemple, en el curs passat, l'equip de la categoria que va ingressar més diners en concepte de televisió va ser el Màlaga (30 milions) per davant de Deportivo (24,7) i Las Palmas (23,6). El quart, Saragossa, ja es va quedar molt lluny amb 8,8 milions d'euros.









