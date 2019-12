Coris es guanya una oportunitat

La lesió d'Aday Benítez, titular diumenge passat contra el Lugo a Montilivi, ha deixat Pep Lluís Martí sense un efectiu important a la banda. Per contrarestar la baixa del de Sentmenat, el tècnic balear va decidir ahir incloure a la convocatòria Sebas Coris. El de Tossa de Mar, oblidat per molts després de tornar aquest estiu del Nàstic i d'encadenar una parell de lesions, ha demostrat als entrenaments una actitud excel·lent i unes ganes terribles de guanyar-se la confiança de Martí i treure el nas als seus plans. A còpia de bons entrenaments ho ha aconseguit i avui serà a Sòria, en principi, a la banqueta esperant l'oportunitat de debutar. «Si la té, l'aprofitarà», deia ahir Martí.

Coris no juga un partit oficial des de fa un any. Concretament el 21 de desembre de l'any passat al camp del Mallorca (2-0) quan militava al Nàstic de Tarragona en qualitat de cedit pel Girona. Va ser la darrera aparició del de Tossa de Mar, a qui uns problemes d'esquena van fer que s'aturés i hagués de passar per la sala d'0peracions el mes de març per ser intervingut d'una hèrnia discal. Tot plegat ha fet que el selvatà s'hagi passat el 2019 absolutament en blanc i, de retruc, fa que el partit d'avui, així com el de dijous que ve a Linares de Copa pugui ser una bona oportunitat per demostrar que té lloc a la plantilla del Girona.

Martí ja va fer asseure Mojica contra el Lugo per donar la titularitat a Oliván i si Coris es guanya el lloc als entrenaments, al balear no li tremolarà el pols per alinear-lo. En aquest sentit, si avui el de Tossa té algun minut serà la seva reaparició amb el Girona més de dos anys i mig després. El darrer partit de Coris vestit de blanc-i-vermell va ser la temporada de l'ascens (16-17) contra l'UCAM a Montilivi. Aquell dia es va lesionar al colze i ja no va poder jugar més. A l'estiu, el club va decidir que no tenia lloc a la plantilla de Primera i Coris va ser cedit a l'Osasuna, de Segona A, amb qui va tenir una participació irregular (28 partits/2 gols). Sense lloc tampoc al segon any a la màxima categoria, Coris va ser cedit el curs passat al Nàstic. A Tarragona va tenir continuïtat (17 partits) però la dinàmica negativa de l'equip -que va acabar baixant a Segona B, i la lesió a l'esquena van fer que l'any tampoc fos bo per al selvatà.

Amb 26 anys i contracte fins al 30 de juny del 2020, Coris no va poder fer la pretemporada a Manchester amb l'equip aquest estiu però un cop recuperat de la lesió d'esquena el club va fer-li fitxa amb el primer equip. Unzué no hi va comptar però amb Martí, després de superar un esquinç de genoll, sembla obrir-se-li un nou horitzó. Si té l'oportunitat i l'aprofita, Coris pot ser important a la banda per la seva capacitat de desequilibri durant la resta de curs.