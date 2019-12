El Girona va cobrar 48 milions d'euros en drets televisius el curs passat

Només dos anys s'ha passat el Girona a la Primera Divisió. Temps per enfrontar-se a equips de renom, de visitar grans estadis i també de fer caixa. Una de les partides més importants, per no dir la més voluminosa, és la dels drets de televisió. Ahir La Lliga va fer públics els números corresponents a l'última temporada, la segona que el conjunt de Montilivi va viure a l'elit. Durant el curs 18/19 el Girona va rebre 48,6 milions d'euros en concepte de drets televisius. Molt lluny dels 166,5 que va cobrar el Barça i dels 155,3 que li van pertocar al Reial Madrid. Per la part de baix només quatre clubs van ingressar menys diners que els Girona. Amb l'excepció de l'Osca i els seus 44,2 milions d'euros, els altres tres es van quedar molt a prop: 47,6 Valladolid i Leganés, pels 47,4 del Rayo Vallecano.

De cara a la present temporada, de nou a la Segona Divisió, la rebaixa serà ben substancial i com a exemple, en el curs passat, l'equip de la categoria d'argent que més va ingressar en concepte de televisió va ser el Màlaga, que va percebre 30 milions d'euros. Va superar el Deportivo, amb 24,7 milions. El tercer va ser el Las Palmas, amb 23,6. Tots ells van deixar molt enrere el Saragossa, el quart, amb 8,8 milions d'euros.

Les dades que va presentar ahir La Lliga, corresponents a tots els equips de Primera de l'última temporada i ordenades de major a menor quantitat, són les següents: Barcelona (166,5 milions d'euros), Reial Madrid (155,3), Atlètic de Madrid (119,2), Sevilla (80,1), València (78,7), Athletic Club (74,8), Vila-real (74,3), Betis (62,3), Reial Societat (59,1), Espanyol (58,3), Celta de Vigo (55,7), Eibar (50,8), Getafe (50,5), Alabès (49,9), Llevant (49,5), Girona (48,6), Leganés (47,6), Valladolid (47,6), Rayo Vallecano (47,4) i Osca (44,2).