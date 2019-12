Juanpe, la gran novetat en l'onze del Girona

El Girona s'enfronta aquesta nit al Numància i ho farà amb la principal novetat de Juanpe Ramírez a l'onze titular en detriment d'un Jonás Ramalho que es queda a la banqueta. Respecte l'última jornada, en el duel amb el Lugo a Montilivi, es manté un Samu Sáiz que ocuparà la banda dreta, on no hi serà el lesionat Aday Benítez. Pep Lluís Martí aposta per l'onze següent: Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Juanpe, Brian Oliván, Gumbau, Granell, Samu Sáiz, Borja García, Jairo i Stuani.



A la banqueta blanc-i-vermella hi haurà el següents jugadors: Asier Riesgo, Mojica, Ramalho, Marc Gual, Sebas Coris, Àlex Gallar i un Pape Diamanka que torna a Sòria, on hi va jugar les dues últimes temporades, disputant més de 70 partits oficials i convertint-se en un dels ídos de l'afició de Los Pajaritos.



De la seva banda, el Numància sortirà amb aquest onze: Dani Barrio, Calero, Gutiérrez, Derik, Héctor Hernández, Escassi, Gus Ledes, Curro, Marc Mateu, Moha i Higinio.