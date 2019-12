Martí: «És un bon moment per sumar tres punts»

Pep Lluís Martí és un home de present. D'aquells que no es fixa, o al menys no ho exterioritza públicament, més enllà del que passarà avui. Per això l'entrenador del Girona ha preparat a consciència el duel d'aquesta nit a Los Pajaritos contra un Numància que fa dies que no guanya i que per aquest mateix motiu de ben segur sortirà a mossegar d'entrada. Aquest és un dels grans temors del tècnic i per això no vol cap concessió pel que fa a la concentració.



estat d'ànim



«Estem expectants que arribi el partit i poder competir un altre cop. Sabem de la dificultat que comporta el matx però hi anem amb actitud positiva i sabent que si fem les coses ben fetes sempre tindrem possibilitats de poder aconseguir sumar els tres punts».



l'horari



«Tot el que sigui jugar un partit és el millor que pot passar als futbolistes. És el nostre món, la nostra passió i amb el que gaudim. Sigui contra qui sigui, on sigui i a l'hora que sigui. Hi anem amb la millor predisposició a buscar el millor fruit possible, que són els tres punts. Cal que siguem conscients que els inicis dels partits són molt importants. Hi haurà fases per a tot durant els 95 minuts».



el numància



«És un equip amb un joc actractiu que cerca sempre la porteria amb molts jugadors per davant de la pilota. Sap jugar en curt i ho fa bé a l'espai. Té les virtuts però també altres aspectes que haurem de mirar d'aprofitar».



la ratxa del rival



«Fa 4 partits que no guanyen i no sabem com els pot influir. Segur que tenen molta fam per tornar a guanyar. Per a tots els equips és beneficiós tenir l'ambició de guanyar després de 4 jornades. Sortiran molt motivats. Mirarem d'aprofitar aquesta possible angoixa que tinguin».



el retorn de coris



«Té una ganes tremendes de participar i tenir una oportunitat. Necessitàvem un home de banda i Coris pot fer-ho perfectament».



pressionar els rivals



«És un bon moment per sumar tres punts. Això és l'únic que podem fer, competir al màxim nivell per sumar-los. Després, els rivals veuran que hem sumat i esperem que els afecti».



les targetes



«Ho mirem tot, sí. Tenim un parell de jugadors amb 4 i uns quants amb 3. Ho hem de dominar. Tot i això, no hi pensem. Només que Stuani estigui bé i pugui fer el màxim de gols possibles altre vegada».