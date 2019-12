Pas en fals del Girona a Sòria (2-0)

El Girona de Pep Lluís Martí ha tastat aquesta nit a Sòria el gust de la derrota per primera vegada. En un partit molt espès dels gironins, el Numància s'ha mostrat més viu i, sobretot, efectiu a les àrees i s'ha endut els tres punts gràcies a una errada Juan Carlos abans del quart d'hora de joc i en penal al darrer minut. La pífia del porter ha pesat com una llosa als gironins que no s'han sabut refer del gol i mai han entrat al partit. A la segona part, quan semblava que l'equip trepitjava més àrea, els sorians han sentenciat amb un penal després d'un contracop. La derrota talla la ratxa de 7 jornades sense perdre i pot fer que demà l'ascens es distanciï encara més.

Poc amant de tocar l'equip quan les coses rutllen, Martí ha fet un parell de canvis a l'onze amb l'entrada de Juanpe per Ramalho i el retorn de Borja García en el lloc del lesionat Aday. No ha començat malament el Girona però ha estat el Numància el primer que ha posat a prova Juan Carlos. El porter ha refusat bé un xut llunyà de Curro però després s'ha empassat una centrada de Marc Mateu i ha deixat la pilota morta a peus d'Higinio que, a l'interior de la petita, només l'ha hagut d'empènyer al fons de la xarxa. El gol ha destarotat el Girona, que ha quedat molt tocat i ha vist com en podia haver encaixat una altra pilota penjada l'olla en una rematada a boca de canó de Derek Osede que ha salvat Juan Carlos. Martí es deseperava des de la banqueta.

El Girona no apareixia en atac. Un misto de Samu Sáiz ha estat l'únic intent gironí d'una primera part realment fluixa dels de Martí. No gaire més han fet els sorians però sí que han tret petroli de l'errada de Juan Carlos per avançar-se al marcador.

Malgrat l'espessor generalittzada, el Girona se n'ha anat viu a la mitja part. Tampoc han sortit fins els gironins a la represa i el Numància ha centrat un parell de pilotes perilloses que s'han passejat per l'àrea visitant sense torbar rematador. Amb mitja hora per endavant, Martí ha fet entrar Gual i d'una acció del badaloní ha nascut l'ocasió més clara del Girona. Stuani, tanmateix, ha vist com el porter Dani Barrio li aturava la rematada amb els peus frustrant el gol de l'empat. El Girona ha fet un petit pas endavant i Borja García ho ha tornat a provar amb un xut llunyà que ha atrapat bé Barrio. També ho ha intentat Àlex Gallar amb una rosca que tampoc ha trobat el camí del gol.

El Numància defensava amb ungles i dents l'avantatge mínim mentre el Girona topava una i altra vegada amb la rereguarda local. Amb l'equip llançat a l'atac, un contracop local ha acabat amb un penal indiscutible de Juan Carlos a Moha que Guillermo ha transformat. Era ja el minut noranta i la sentència.



Numància: Dani Barrio, Calero, Héctor Hernández, Derik Osede, Carlos Gutiérrez, Escassi (m.76, Vidorreta), Gus Ledes, Moha, Higinio (m.81, Guillermo), Marc Mateu i Curro (m.71, Alex Sola).

Girona: Juan Carlos, Maffeo, Oliván, Alcalá, Juanpe, Granell, Gumbau (m.73, Gallar), Jairo (m.64, Gual), Stuani, Borja García i Samu Sáiz.

Gols: 1-0, m.13, Higinio; 2-0, m.90, Guillermo (penal).

Àrbitre: Iglesias Villanueva (Comitè Gallec). Ha amonestat Calero, Escassi, Alex Sola, Gus Ledes, Guillermo i Juan Carlos Sánchez (Numància) i Gumbau (Girona).

Incidències: 2.634 espectadors a Los Pajaritos.