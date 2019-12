«El poc encert ens ha deixat sense punts»

Com a ningú, a Pep Lluís Martí no li agrada perdre. Ahir el tècnic balear va tastar la seva primera com a entrenador del Girona i va mostrar el seu disgust i decepció a la sala de premsa per anar-se'n de Sòria amb les mans buides. El mallorquí va assenyalar l'1-0 com la jugada clau del partit a partir de la qual, el Girona es va «precipitar» i, quan va tenir les seves oportunitats, no va mostrar-se prou contundent de cara a la porteria rival. Tot i la derrota i veure com avui l'ascens directe es pot allunyar a 7 punts, Martí encara no vol pensar a llarg termini. «Corregir errors, fer la nostra feina i mirar de guanyar».



valoració del partit



«El fet d'anar per darrere el marcador ha condicionat molt». Hem començat bé el partit però després hem tingut deu minuts on hem perdut les segones jugades i donat opcions al rival. Una mala pressió ha propiciat el seu gol. Llavors amb l'1-0 hem tingut massa pressa. De totes maneres, a la segona part hem tingut oportunitats com una de clara de Cristhian (Stuani) i alguna ocasió més amb xuts de fora de l'àrea. Els hem tret la pilota però no ens ha servit».



pas enrere



«Sempre volem sumar de tres en tres i quan no ho fem marxem disgustats. Sabem com és la competició i què requereix. L'encert de cara a porteria, sobretot a la segona pat, ha fet que ens n'anem amb les mans buides. Em preocupa més no guanyar que no pas que guanyin els altres. Hem de fer la nostra feina que és sumar de tres en tres. Ara tocarà corregir errors i començar a preparar el partit de Copa amb la intenció de passar ronda, que no serà fàcil, i després acabar l'any de la millor manera possible, que és guanyant l'últim partit».



sense reacció



«Amb l'1-o, el rival s'ha replegat molt bé i no deixava espais. Ho hem intentat mitjançant centrades i xuts des de fora l'àrea. Hem tingut ocasions prou clares per fer mal. A la mitja part n'hem parlat al vestidor, que primer havíem de fer el primer i després el segon. Hem tingut la d'Stuani i alguna altra que el seu porter ha tret bé. L'encert ens fa marxar d'aquí de buit».



errades



«Hem de veure les jugades repetides i analitzar-les. Al final els errors són humans. En el penal teníem l'equip molt estirat ja buscant l'empat i això té un risc. Poden passar aquestes coses».



segona línia inèdita



«Em preocupa tot quan perdem. N'estic convençut que tard o d'hora arribaran els gols. Tenim jugadors que tenen gol i n'aportaran d'aquí a final de temporada».