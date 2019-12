S. sáiz «Era un partit molt important per ficar-nos en la lluita per l'ascens»

Samu Sáiz va encadenar ahir per primer cop dos partits complets des que va arribar al Girona. Tot i això, el madrileny no va poder evitar la derrota de l'equip davant un Numància que amb l'1-0 es va tancar al darrere sense deixar pràcticament cap opció als gironins d'empatar. Sáiz es planyia al final el partit de la desfeta, la primera després de set jornades. «Ningú volia que arribés. Ara cal aprendre'n perquè no torni a passar», deia. El madrileny, tot i això, no considera que sigui cap pas enrere. «No ho veig així. Toca agafar forces per encarar el partit del Mirandés i sumar tres punts davant la nostra afició per veure'ns més a prop de l'ascens».

Sáiz, com Martí, reconeixia que encaixar l'1-0 tan aviat ha fet anar a remolc el Girona. «Ha estat complicat. Veníem amb molta il·lusió de ficar-nos de ple en la lluita per l'ascens directe, però de seguida ens han fet el go. Després ho hem intentat fins al final però una errada meva al mig del camp ha acabat amb el penal i la sentència», descrivia. L'exjugador del Getafe, tot i això, subratllava la capacitat de l'equip de buscar l'empat. «Ho hem intentat. Hem tingut l'un contra un d'Stuani i també la meva centrada que quasi entra. Per contra, el Numància a la segona part no nha tingut cap. Era un camp complicat i amb el gol s'han tancat al darrere i tot ha estat més fotut després». Sáiz no troba que la Copa dijous a Linares destorbi. «Anirà bé per agafar més ritme i que els que no juguin habitualment vagin entrant».