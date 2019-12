Sòria, punt final a la ratxa de 7 partits sense derrotes

Jugant com ho va fer ahir el Girona poques opcions hi haurà d'aconseguir l'objectiu de l'ascens. I fent-ho tant espès, només podia passar una cosa, que la ratxa d'imbatibilitat que es portava, volés a Los Pajaritos pels aires. Des que Juan Carlos Unzué va ser destituït per la derrota a Oviedo (4-2) el Girona era el millor equip de la lliga. En aquestes darreres set jornades (sense comptar la d'ahir) havia aconseguit 15 punts gràcies a quatre triomfs (Extremadura, Tenerife, Fuenlabrada i Lugo) i tres empats (Alcorcón, Ponferradina i Saragossa). El punt sumat contra els madrilenys se l'ha d'adjudicar a Juan Carlos Moreno, tècnic pont entre Unzué i Martí, acreedor dels altres 14.

L'entrenador balear va agafar el Girona a Almendralejo el 3 de novembre. Ha estat, per tant, un mes i mig al capdavant de l'equip i tot just ahir va encaixar la primera derrota, tot i que aquesta va arribar quan semblava que realment el bloc havia fet un pas endavant. En canvi a Sòria van aparèixer vicis que semblaven oblidats. Com ja va passar a Saragossa les errades en la defensa i la porteria van passar molta factura. Juan Carlos, ahir, va tenir poca feina, i la que va tenir, no la va resoldre gens bé, deixant la pilota morta en l'1-0 perquè Higinio rematés a plaer, i cometent el clar penal del 2-o ja quan pràcticament s'entrava en el temps de descompte.

Amb la derrota d'ahir el Girona es manté amb 31 punts, cinquè, a una sola jornada pel final de la primera volta. L'expectativa, per tant, és tancar la primera part del campionat amb 34, si s'aconsegueix guanyar el Mirandés el proper diumenge 22 de desembre a l'estadi en el darrer partit de 2019 (i de la volta). Uns números que semblen insuficients per lluitar per l'ascens directe, però que almenys podrien garantir la promoció. L'Almeria, segon, juga demà a Fuenlabrada, i si guanyés, l'ascens directe s'escaparia a 7 punts.