La trilogia de la derrota

Tres aspectes marquen de manera diferencial la primera derrota de l'era Martí al capdavant del Girona. Per un costat, les errades defensives. En el primer gol d'ahir a Los Pajaritos, no sé si es pot dir que Juan Carlos fa un error monumental, però sí que com a mínim acaba donant moltes facilitats al davanter local Higinio perquè aquest faci l'1-0, de la mateixa manera que un desajustament defensiu claríssim dona peu al penal que va representar el 2-0. Un altre aspecte és el poc poder de reacció que va mostrar l'equip gironí a l'hora de remuntar, tot i anar amb el marcador advers des del primer quart d'hora de partit. En un equip on se succeixen els noms propis com els de Borja, Samu, Gual, Jairo o Gallar, no posar verdaderament contra les cordes el rival és poc menys que un pecat mortal. I un tercer element, que des d'aquestes línies ja vinc explicant de fa dies, és la nul·la producció ofensiva de la segona línia de l'equip gironí. En absència de Stuani el dia que no veu porteria, només Borja aporta alguna cosa, perquè la resta de companys seus, en la segona línia, segueix sent absolutament nul·la. Zero gols, per qualsevol dels protagonistes que volguem mirar, a excepció feta d'un Marc Gual que no caldria considerar-lo com un futbolista d'aquesta zona de creació. Deia ahir Pep Lluís Martí a la sala de premsa que homes com Jairo, Jozabed, Samu, Gallar o Diamanka tenen gol, tot i que els aficionats ja ho comencen a dubtar.

Costa veure després de la derrota d'ahir la jornada en clau positiva perquè les places d'ascens directe poden tornar a marxar a més distància. Però fent un petit esforç per acabar en positiu, bé és veritat que potser tots plegats firmaríem perdre un partit cada set jornades. La pregunta és si sumant 15 de cada 24 com s'ha fet en els últims dos mesos, donaria per atacar un dels dos primers llocs, o bé el dèficit que es porta de les primeres jornades impossibilitaria aquest fet. Com diria el tècnic, la única resposta està en pensar en el pròxim partit i prou.

Esclar que, abans d'acomiadar el 2019 el diumenge 22 a casa contra el Mirandés, caldrà obrir la carpeta de la Copa.

En aquesta nova competició veurem més que segur jugadors no habituals a la lliga. I també és més que probable que haguem de veure un equip que es posi el vestit de feina per superar en un camp complicat com el del Linares la primera eliminatòria del torneig. Una ronda inicial en la que també farà patxoca seguir el Llagostera i l'Olot, que avui ja ens oferiran un primer pla delicatessen amb el derbi d'aquesta tarda a les 5 al Municipal de l'equip blaugrana. Partidàs que tot bon seguidor del futbol gironí hauria de tenir prohibit perdre's.