Mor l'expresident de la federació de penyes, Joaquim Alegret

L'afició del Girona plora avui la pèrdua de Joaquim Alegret, expresident de la federació de penyes del Girona que ha mort avui a l'edat de 60 anys. Alegret, que havia substituït Pepe Sierra al càrrec, va ser el responsable de la gestió de les penyes blanc-i-vermelles fins aquest estiu en què va ser rellevat al càrrec per Cristóbal Sánchez. Durant aquesta tarda s'han produït un munt de mostres de condol a les xarxes, des de l'exjugador Pere Pons, el GEiEG, les penyes del club i l'actual president. "Gràcies per tot el que has fet per les penyes i pel nostre Girona", ha piulat Sánchez.