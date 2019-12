"Hem de demostrar que tenim una de les millors plantilles"

El Girona FC ha celebrat avui el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat del club. Un cop acabat l'àpat, el director esportiu Quique Cárcel ha parlat obertament, tot opinant sobre l'actual trajectòria de l'equip i afirmant que el club només fitxarà al mercat d'hivern sempre i quan hi hagi una oportunitat que serveixi perquè millori la qualitat de l'actual plantilla.

"Estem en una situació bastant lògica si es té en compte com ha anat fins ara la temporada", ha dit Cárcel, tot recordant la "irregularitat" de les primeres jornades, abans d'afirmar que "estem en una posició a la classificació que ens dona la possibilitat de lluitar per tot", desitjant igualment que "esperem iniciar millor la segona volta".

Ha tret ferro al 2-0 encaixat el divendres a Sòria, partit del qual ha lamentat la "manca de concentració" dels jugadors, alhora que ho assenyalava com "quelcom que ens ha de servir d'alerta perquè una situació així no es torni a repetir".

Qüestionat sobre si hi haurà fitxatges al gener, Cárcel ha afirmat que "volem intentar fer un equip per tenir les màximes opcions de pujar a Primera", tot completant el seu discurs explicant que "és un mercat difícil perquè es sol signar gent que no està tenint protagonisme, però si tenim opcions de millorar la plantilla, ho farem". Tampoc descarta cap sortida: "Si algú vol marxar haurem de plantejar-nos si ens interessa o no. Si es tracta d'un futbolista que creiem que serà molt important, no el deixarem marxar. Però si no està tenint minuts i creiem que pot sortir, ens ho plantejarem".