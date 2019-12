L'empat de l'Almeria allunya l'ascens directe a cinc punts

La derrota del Girona divendres passat a Sòria va ser tot just la primera amb Pep Lluís Martí com a entrenador. El disgust a Los Pajaritos hauria pogut ser més greu del que finalment ha estat. El balanç de l'espès partit ha estat la pèrdua d'un lloc a la taula -el Saragossa ha superat els gironins- i veure com l'ascens directe es distancia un punt més per culpa de l'empat de l'Almeria a Fuenlabrada. El gol de Sekou en l'afegit fa que l'ascens directe sigui ara a 5 punts.

Les 6 derrotes en 12 jornades acumulades amb Juan Carlos Unzué a la banqueta pesen com una llosa.Són un dèficit que s'arrossegarà d'aquí a final de temporada i que, de retruc, fa que a partir d'ara qualsevol ensopegada comenci a ser preocupant. Martí va complir contra el Numància el seu setè partit com a tècnic del Girona. El balanç no és excel·lent però frega el notable (14 de 21 punts, en 4 victòries, dos empats i una derrota). En aquest sentit, els 14 punts sumats fins ara amb l'ex del Dépor afegits als 16 (de 36 possibles) aconseguits per Unzué en 12 jornades i a l'empat del tècnic pont Juan Carlos Moreno contra l'Alcorcón fan que el Girona aspiri, com a màxim, a tancar la primera volta amb 34 punts. Això passarà si es venç el Mirandés diumenge a Montilivi i farà que l'equip signi una primera volta amb números segurament de play-off però no pas d'ascens directe.

El Girona haurà de prémer l'accelerador, evidentment primer diumenge contra el Mirandés, i també a una segona volta que és a tocar. De fet, comença el dia de Reis amb la visita a Vallecas. Seran 21 partits per intentar sumar el màxim de punts possibles i acostar-se a les posicions que donen dret a l'ascens directe a Primera Divisió. La història diu que per pujar directe a la màxima categoria cal una regularitat de punts i victòries que fins ara no ha tingut el Girona. De fet, en la temporada que l'equip va ascendir per primer i únic cop a Primera, es va tancar la primera volta amb 39 punts i en segona posició. Un coixí que va ser suficient per pujar malgrat fer una segona volta de «només» 32. També es van sumar 39 punts en la temporada que l'ascens es va esfumar en l'últim sospir contra el Lugo (14-15). Llavors, el Girona en va sumar 82 però no va pujar. Tampoc van servir els 38 sumats a la primera volta del 12-13 amb Rubi. L'equip, que ocupava posició d'ascens directe al final de la primera part de Lliga, va acabar quart.

Mentrestant, el Cadis no falla i l'Almeria, amb Guti, sembla haver fet un perillós pas endavant. Tot plegat fa que el Girona necessiti mantenir o millorar la mitjana amb Martí per aspirar a l'ascens directe a final de curs.

