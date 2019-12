Mor l'expresident de la federació de penyes del Girona Joaquim Alegret

L'afició del Girona plora la pèrdua de Joaquim Alegret, expresident de la federació de penyes del Girona (2018-19), que va morir ahir a l'edat de 60 anys. Alegret, que havia substituït Pepe Sierra al càrrec l'estiu del 2018, va ser el responsable de la gestió de les penyes blanc-i-vermelles durant una temporada fins aquest estiu passat, en què va ser rellevat al càrrec per Cristóbal Sánchez. Durant tota la tarda i vespre d'ahir, arran de conèixer-se la notícia es van produir un munt de mostres de condol a les xarxes. Des de l'exjugador Pere Pons, entitats com el GEiEG i l'actual president. «Gràcies per tot el que has fet per les penyes i pel nostre Girona», va piular Sánchez. Membres de les diverses penyes del club també van fer públic el seu condol a la família. També des del Congrés de penyes que se celebra enguany a Canàries es va arribar un missatge de condolença. Fins i tot des de penyes d'altres clubs com la Giro Ona de l'Eibar es va fer extensiu la seva mostra de condol cap a la pèrdua de l'exdirigent.