«La gent diu que tenim una de les millors plantilles de la Lliga i ho hem de demostrar»

Tranquil·litat a Montilivi. Es respira calma. Ni eufòria, ni tampoc pessimisme. Han calat més les set jornades d'imbatibilitat que s'havien enllaçat fins fa poc que no pas la desfeta de divendres al camp del Numància, per la qual cosa la perspectiva, almenys a curt termini, és força optimista. Es veu el got mig ple, quan encara queda mitja temporada per davant. Les opcions d'ascens estan intactes, a l'espera d'aprofitar el proper mercat d'hivern per intentar millorar l'actual plantilla. Aquest mateix sentiment el va traslladar ahir Quique Cárcel, just després que el club celebrés el tradicional dinar de Nadal amb els representants dels mitjans de comunicació que segueixen l'actualitat diària del primer equip. A les portes del duel de Copa de dijous a Linares i d'afrontar l'última jornada, diumenge amb el Mirandés, abans de l'aturada per festes, el director esportiu va oferir el seu punt de vista sobre les sensacions que ara mateix transmet l'equip, així com també va obrir la porta a la possibilitat que durant el proper mes hi hagi altes i baixes.



l'equip, a dia d'avui



«Tot just estem acabant la primera volta i ara mateix ens trobem en una situació bastant lògica si tenim en compte com ha anat fins ara la temporada. Vam ser bastant irregulars al primer tram, tot i que ara els números han estat bastant bé. Sobretot a casa, on hem sumat bastants punts. És a fora on ens està costant més. L'inici no va ser fàcil. Ara mateix ens trobem en una posició que ens dona possibilitats de lluitar per tot. El que esperem és poder arrencar millor la segona volta del campionat».



l'inici penalitza?



«El partit de l'altre dia, el del Numància, ens demostra quina és la realitat d'aquesta categoria. El 2-0 ens ha d'alertar sobre la realitat de la Lliga. El nostre inici de temporada no va ser dolent, sinó irregular. Guanyàvem dos partits, però després no li sabíem donar continuïtat. Ara hem agafat més solidesa en àmbit defensiu. Estem més sòlids i això es nota. En atac tenint els jugadors que tenim, sabem que hi ha potencial. Hem de fer una segona volta molt bona. Hem de demostrar que tenim una de les millors plantilles de la categoria, com la gent diu. Ara, serà difícil. Hem de ser determinants en les dues àrees. Esperem ser-ho més a partir d'ara».



fitxatges a l'hivern



«Encara queden dues setmanes perquè s'obri el termini. La nostra intenció és la d'intentar fer un equip que tingui les màximes opcions de pujar a la Primera Divisió. Si veiem que podem millorar la plantilla ho intentarem, això està clar. Ara bé, és un mercat difícil. No és gens senzill encertar-la perquè es tracta d'incorporar futbolistes que fins ara no han tingut gaires minuts. Vindrien a ajudar-nos tot i que no eren titulars en els seus respectius equips. Això mai és fàcil. Però és evident que si tenim opcions de millorar l'actual plantilla, segur que ho intentarem»



posicions a reforçar



«El que volem és que l'equip funcioni millor. Un pivot defensiu? És una posició per la qual ara mateix no tenim un jugador tan concret. Ara bé, des de l'arribada del nou entrenador estem jugant amb dos migcampistes i s'estan sentint cada cop més còmodes. No pas com al principi del curs, quan només jugàvem amb un de sol amb dos futbolistes per davant. Com he dit, si ve algú que ens serveixi per millorar, segur que ho farem. Buscarem jugadors que ens aportin números, que sumin en aquells aspectes en els quals de moment no ens estan sortint les coses. Si trobem un futbolista amb un perfil així, el fitxarem. No és fàcil tampoc, perquè tenim una plantilla llarga i hi ha molta competència. Si hi ha algú, que sigui per fer un pas endavant».



possibles sortides



«És molt semblant amb el tema de les arribades. Disposem d'una plantilla bastant llarga, amb futbolistes que ara mateix no tenen els minuts que segurament voldrien. Si algú té la intenció de marxar, haurem de plantejar-nos tots plegats si és un negoci que ens interessa o no. Si creiem que es tracta d'un futbolista que ha de ser molt i molt important fins al final de temporada, no el deixarem marxar. Ara bé, si en canvi es tracta d'algú que no està tenint minuts i creiem que pot ser una bona opció que acabi marxant, entre tots plegats ens ho acabaríem plantejant».

un pas endavant



«Sempre soc del parer que, en una plantilla tan llarga com és la nostra, és evident que hi ha gent amb més protagonisme i d'altra amb molt menys. Crec que els que han de fer un pas endavant són els futbolistes que estan tenint més minuts. Ells són els que han de marcar les diferències al camp. Ara mateix crec que l'equip vol fer un pas endavant. He vist un canvi total de dinàmica i una altra actitud dels jugadors. Aquest és el perfil de gent que busco, de ser tots consicents de quina és la realitat. Que cadascú agafi el seu rol amb l'objectiu d'ajudar l'equip. Estic més satisfet. Potser tret de l'últim partit, on ens va faltar una mica de concentració i on el rival va aprofitar els nostres errors. Això ens ha de generar un estat d'alerta perquè no torni a passar i que tothom competeixi des del primer minut fins l'últim».