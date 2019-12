El Girona celebra el tradicional dinar de Nadal amb els mitjans de comunicació al restaurant Siloc

Un any més, i com ja és tradició per aquestes dates, el club va organitzar un dinar amb els periodistes que segueixen l'actualitat diària del primer equip. Va ser ahir, al restaurant Siloc de Girona, on l'entitat va estar representada, entre d'altres, pel president Delfí Geli, el director general Ignasi Mas-Bagà i el director esportiu, Quique Cárcel. Després de l'àpat, Geli va voler agrair la presència als assistents amb un discurs en què va tenir un record per Joaquim Alegret, president de la Penya Saltenca i expresident de la Federació de Penyes del Girona, qui va morir el passat diumenge. Geli també va explicar que, després d'un any «complicat» esportivament parlant degut al descens a Segona A, el club encara se sent «fort» per afrontar el futur a curt i mitjà termini, amb l'ascens entre cella i cella.