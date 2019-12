El Girona creix i ho fa amb números positius

El Girona s'ha sobreposat a la patacada que va suposar el descens esportiu i té, tot i la pèrdua de categoria, una salut de ferro. Això és el que el club ha volgut explicar en la reunió informativa que aquesta tarda ha dirigit a una desena de petits accionistes, només un dia abans que Montilivi aculli la Junta General d'Accionistes, quan es donarà la informació econòmica pertinent i s'aprovaran els comptes.

El president Delfí Geli i el director general Ignasi Mas-Bagà, a la sala de premsa de l'estadi, no han obviat que "el balanç esportiu de l'última temporada és dolent", però alhora han deixat ben clar que "tot i això hem seguit creixent" en d'altres aspectes, com ara la vessant social i financera. Sempre, amb l'objectiu entre cella i cella de recuperar la Primera Divisió. De moment, una fita que és a l'abast: "Podríem estar millor, tot i que tenim opcions i el camí que s'està marcant és l'apropiat", ha detallat Geli.

De la seva banda, Mas-Bagà ha destacat la importància del futbol base i de la presència de jugadors joves al primer equip, com ara Pedro Porro i Valery Fernández. També ha aplaudit el creixement de la massa social: ara ja hi ha 11.001 socis, més que mai. A part, també ha crescut l'assistència a Montilivi respecte la temporada de l'ascens en un 46 per cent, amb una mitjana actual de més de 8.000 espectadors a l'estadi.

Sense donar cap dada, això serà avui, el director general ha subratllat que "el Girona a nivell financer és sostenible i continua creixent. Els números positius i el pressupost també ho serà, tot i haver fet una gran inversió l'estiu passat per millorar la plantilla".