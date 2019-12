González Esteban xiularà a Montilivi

Jon Ander González Esteban, del comitè basc, ha sigut l'escollit per dirigir el Girona-Mirandés del proper diumenge a Montilivi (20.00). Al VAR, per la seva banda, hi haurà el gallec David Pérez Pallás.

El basc s'estrena enguany a Segona A i no havia dirigit mai cap partit als gironins fins al partit davant del Ponferradina (1-1). El de Barakaldo, de 34 anys, té una mitjana de gairebé 5 targetes grogues per partit i ha ensenyat una única cartolina vermella en els vuit partits que ha xiulat a Segona A. El balanç, de moment, és de tres victòries locals, dos empats i tres de visitants. En el partit de Ponferrada el col·legiat va anul·lar al tram final un gol a Ramalho, que hauria estat el 1-2, per un fora de joc molt ajustat.



L'àrbitre de l'ascens, a Linares

La Federació també ha anunciat l'àrbitre encarregat de dirigir el Linares-Girona del proper dijous en la primera eliminatòria de Copa del Rei. Serà Dámaso Arcediano Monescillo, un nom que per sempre més anirà lligat a la història del Girona perquè era l'home que va xiular el partit de l'ascens a Primera contra el Saragossa el 4 de juny de 2017. Aquest curs només ha coincidit una vegada amb el Girona, a Santander, en la clara victòria per 0-3. Aquell dia, curiosament, González Esteban duia el VAR des de Las Rozas.