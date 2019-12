El Linares espera reunir contra el Girona entre 3.000 i 4.000 seguidors

El Girona es trobarà dijous a Linarejos (21.00) entre 3.000 i 4.000 aficionats animant l'equip local, o almenys aquesta és la previsió que fa el president de l'equip andalús, Jesús Medina. De moment ja han despatxat més de 1.500 localitats anticipades (amb preus populars que oscil·len entre els 8 i 15 euros per als abonats, i els 10 i 18 per als qui no ho són), i s'espera que el ritme de venda s'acceleri a mesura que s'acosti el dia del partit. La bona trajectòria del Linares (líder destacat del grup IX de Tercera) i la visita d'un ex-Primera amb el talonari més generós de Segona ha aixecat expectació a la ciutat, tot i que la previsió de pluja pot ser un factor que jugui en contra a l'hora de dur gent al camp. Linarejos té una capacitat per a 10.000 espectadors.

Stuani, el màxim golejador de Segona i l'ànima del Girona els últims tres anys, ha sigut el jugador escollit pel Linares a l'hora d'elaborar el cartell del partit. Però el president, Jesús Medina, de 38 anys, que viu la seva quarta temporada al capdavant del club, assegura que els de Montilivi no són «només» el davanter uruguaià. «És clar que ens agradaria veure'l a Linarejos, però és que el Girona té un equipàs, una plantilla plena de figures per tornar a pujar». Parla d'homes com Gallar i Borja García, tot i que al mateix temps assegura que «a pesar d'estar dues categories per sota, lluitarem per passar ronda». Això sí, la diferència de pressupostos, si ja amb molts rivals de Segona és abismal, en aquest cas és sideral: els andalusos disposen de 500.000 euros per a tot el club, inclòs el futbol base, mentre que a Montilivi han disposat d'un límit salarial de 29 milions d'euros només per confeccionar el primer equip.

El Linares Deportivo va ser creat el 2009, com una refundació de l'anterior Linares CF, amb qui el Girona va coincidir tres temporades a Segona B a finals dels setanta (sense haver pogut guanyar mai a Linarejos). Va créixer des de les categories més baixes fins a tocar sostre jugant a Segona B les temporades 2015/16 i 2016/17. El mateix any que el Girona pujava a Primera, els andalusos baixaven a Tercera en un play-out contra el Burgos. «La temporada passada vam ser segons i vam tocar l'ascens amb els dits després de fer tres eliminatòries, contra el Tenerife B, el Moralo i La Nucia, la primera passant a la pròrroga, i la segona, als penals. I el 30 de juny, a la Nucia, anàvem 1-1 després del 0-0 de casa nostra, fins que en el temps afegit vam rebre el 2-1 i se'ns va escapar l'èxit a l'últim minut. Va ser un cop molt dur, però l'endemà, encara amb llàgrimes als ulls, vam començar a planificar aquest curs», deia Medina.

Les coses no els poden anar millor. Líders del grup IX de Tercera, amb un domini aclaparador (10 punts de marge sobre el segon, el Jaén, i un balanç de 15 triomfs, un empat i una derrota) el rival del Girona a la Copa s'encamina cap a la promoció, aquesta vegada, com a campió. Segons Jesús Medina, «ens agrada tenir la pilota, tot i que l'any passat potser érem més dominadors i ara sabem patir més, córrer, i buscar transicions ràpides». Han mantingut bona part de l'equip que es va quedar a les portes de l'ascens la temporada passada, afegint-hi reforços molt concrets, com el porter Razak, amb experiència a Segona al Mirandés, el Guadalajara i el Còrdova. Chendo, autor d'un hat-trick dissabte contra el Loja, és el màxim golejador de l'equip, i segon en la llista de pitxitxis del seu grup de Tercera. «El Girona i l'Eibar, per a clubs com el nostre són un model perquè des de la modèstia han arribat a l'elit», culmina el dirigent del Linares, expectant pel duel de dijous.