Un club que creix i gaudeix de bona salut tot i el descens

El Girona celebrarà avui la Junta General d'Accionistes. Serà al migdia, a l'estadi. Moment per fer balanç i també per aprovar els comptes de l'últim exercici, així com explicar el pressupost d'aquesta temporada. El mateix escenari va acollir ahir un petit tastet del que s'espera que sigui avui una bassa d'oli. A la sala de premsa, i en un ambient del tot familiar, una desena de petits accionistes van assistir a una reunió informativa en què es va vendre optimisme. Justificat amb quatre números, els que parlen d'un club que creix tot i la recent patacada que va suposar la pèrdua de la categoria.

El president, Delfí Geli, i el director esportiu, Ignasi Mas-Bagà, van posar-hi la veu. Durant poc menys d'una hora, van oferir informació actual del Girona, alhora que es va fer un balanç de la passada temporada tot oferint algun número del curs present. Geli va admetre que el balanç esportiu és «dolent» perquè l'objectiu principal no es va aconseguir. «Tot i això hem continuat treballant i evolucionant en d'altres aspectes, com el social i el financer. Hem crescut, encara que tot queda tacat pel descens». Recordava que, malgrat l'ensopegada i un inici del present curs un xic irregular, «estem en la posició que volíem, a la part alta. Es podria estar millor, però encara tenim opcions i hi creiem. És al final qual haurem d'estar bé. Amb el nou entrenador hi ha un altre aire a la plantilla, el camí que s'està marcant és l'apropiat».

Es pugi o no, la realitat actual a Montilivi és força positiva. Ho va exposar Ignasi Mas-Bagà, qui va enumerar els pilars bàsics del projecte que té el club entre les mans, tot oferint quatre dades que justifiquen el seu discurs optimista. Després de «canviar de plans» degut al descens, el nou «objectiu» prioritari no és cap altre que «tornar a Primera» i per això hi ha hagut «una gran inversió» a l'estiu «per reforçar la plantilla». Res que impedeixi que els números surtin. Un any més, i ja en van tres de manera consecutiva, el pressupost serà positiu. «En l'àmbit financer el club és sostenible i continua creixent. Les xifres són positives i el pressupost també ho serà malgrat aquesta inversió», va dir. Avui se'n coneixeran tots els detalls.

L'economia funciona. No és l'únic àmbit que va bé. Mas-Bagà es felicitava per la bona feina que s'està fent al futbol base. «L'any passat vam ser el segon equip per darrere del Vila-real que va disposar d'una presència més elevada de futbolistes joves a la plantilla». I aquí van destacar els noms de Pedro Porro i Valery Fernández. D'aquest últim en va parlar el president. «La recuperació va bé. Crec que en pocs dies podrà començar a córrer».

Del «pilar fonamental» que suposa el futbol base, quelcom que el club «cuida moltíssim», es va passar a la resposta de l'entorn. «La massa social ha crescut molt i ha evolucionat», va recordar Mas-Bagà, qui donava quatre dades. Començant pels 11.001 socis actuals, la xifra rècord en la història de l'entitat. «La massa social s'ha rejovenit, cada cop hi ha més sòcies i el 9% són de fora de la demarcació de Girona. El millor regal que hem tingut aquest estiu és la resposta de la gent, que creu en aquest projecte. La salut és bona, creix i intentarem que no baixi». Si l'any passat es va registrar la mitjana d'assistència més alta a Montilivi (10.920 espectadors) «des que hi ha seients», com va puntualitzar el director general, es va passar a un altre aspecte positiu: «Hem crescut un 46 per cent de mitjana respecte la temporada de l'ascens. Ara és de 8.141 espectadors i llavors era de 5.580».

Al final, torn de preguntes. Des de l'estat dels lavabos fins a alguna crítica a les decisions de l'última temporada respecte la continuïtat d'Eusebio Sacristán, passant per quina és la xifra exacta de la clàusula de rescissió de Cristhian Stuani. La dada no es va facilitar.