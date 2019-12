Martí: "La prioritat és guanyar aquest partit"

El Girona surt aquest migdia cap a terres andaluses per enfrontar-se demà al vespre al Linares en partit de Copa del Rei. Ho fa sense forces titulars (Juan Carlos, Maffeo, Alcalá, Granell, Borja García i Stuani) i amb la presència a la llista del jove del filial Carlos Martínez. Tot i les rotacions evidents que hi haurà a l'equip, Pep Lluís Martí s'agafa la competició "amb la màxima exigència". "Tenim clar que la Copa és molt important i ara la prioritat és guanyar a Linares" ha dit abans d'emprendre el viatge, tot aparcant de moment el duel de diumenge contra el Mirandés. Martí ha reconegut que farà canvis a l'onze titular. "Confiem en tota la plantilla i és moment de repartir minuts. És l'oportunitat per als que menys estan jugant de demostrar al míster que estan capacitats per fer-ho, que ja ho sabem".

Martí ha alertat del perill del Linares perquè "durant 90 minuts en futbol pot passar de tot i ja es va veure ahir amb alguns exemples". El tècnic balear, tanmateix, està convençut que el seu equip "sempre està predisposat a la feina i a tenir la concentració necessària". En aquest sentit, Martí subratlla que pot ser clau "el ritme i la velocitat" que donin a la pilota.